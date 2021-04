Une bonne nouvelle en perspective pour Manchester City ? Touché au pied droit et à la cheville lors de la demi-finale de la FA Cup face à Chelsea (0-1) samedi, le milieu de terrain des Citizens Kevin De Bruyne (29 ans, 5 matchs et 2 buts en LdC cette saison) devrait très rapidement retrouver le groupe des Skyblues, selon les informations du média The Athletic ce mardi.

En effet, les derniers examens médicaux réalisés par l'international belge ont été rassurants. Ainsi, De Bruyne pourrait disputer la finale de la League Cup dimanche contre Tottenham. Pour autant, l'entraîneur de City Pep Guardiola pourrait le préserver sur cette partie afin d'avoir la certitude de pouvoir compter sur lui pour défier le Paris Saint-Germain lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, le 28 avril.