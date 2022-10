Maouloud 2022 MSAS

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale déploie un important dispositif dans la ville sainte de Tivaouane pour assurer une bonne couverture sanitaire, selon une note reçue hier à ‘’EnQuête’’. D’ailleurs, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye était hier à Tivaouane pour apprécier le déroulement des opérations.

‘’D’une dimension internationale et drainant des millions de fidèles, le Gamou de Tivaouane est l’un des plus grands évènements religieux au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale, conformément à sa feuille de route dressée pour une bonne couverture sanitaire de l'événement, a mis en place un plan d’organisation de la prise en charge et déployé à cet effet un important dispositif dans la ville sainte’’, informe la note.

En chiffres, 3 808 lieux sont déjà traités par le service d’hygiène, 28 170 doses de vaccins Sinopharm, Pfizer et Johnson and Johnson ont été également mises à la disposition des populations, selon la note. En outre, ‘’pour une meilleure prise en charge, plus de 3 000 agents sont mobilisés pour le Maouloud 2022. Sans compter les six postes fixes avec spécialistes, 61 postes mobiles avancés avec du personnel qualifié, 64 ambulances dont cinq médicalisées, 35 véhicules de liaison ainsi que les deux camions de consultation et de chirurgie du MSAS vont permettre de prendre en charge les malades et les urgences’’.

Il faut également signaler qu’il y a ‘’une surveillance épidémiologique qui est déjà en cours. Elle inclut, entre autres, des activités d’ordre hygiénique telles que la désinfection, la désinsectisation, la surveillance des camions de vidange, le traitement des eaux de boisson et la mise en place d’une police de l’hygiène’’. Cette édition 2022 est particulière, car coïncidant avec l’hivernage, le centenaire de la disparition de Cheikh Seydi El hadj Malick Sy (RTA) mais également la reprise de l’événement après deux années d’interruption liée à la pandémie de Covid-19.