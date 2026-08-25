Le maire des Agnam, Farba Ngom, a fait distribuer plus de 139 tonnes de riz et 57 bœufs aux populations des départements de Kanel et de Matam à l’occasion du Maouloud. Une tradition de solidarité qu’il dit perpétuer depuis une dizaine d’années, malgré le fait qu’il ne soit plus au pouvoir.

Comme chaque année, l’ancien député a offert des vivres aux populations de la région pour la célébration de la naissance du Prophète (PSL). De retour de prison, il a renouvelé cette année cette opération de solidarité en faveur de la communauté musulmane. À Kanel, la délégation représentant Farba Ngom était conduite par son adjoint au maire, Abdoul Aziz Diop. Elle comprenait notamment le président du Conseil départemental de Kanel, Abdoulaye Hanne, la députée de Kanel, Racky Diallo, le maire de Hamady Ounaré, Abdoulaye Samba Kane, et l’ancien maire de Thilogne, Sidy Kawory Dia.

Devant les imams et responsables religieux de Kanel, Abdoul Aziz Diop a présenté cette distribution comme l’expression d’une solidarité qui dépasse les considérations politiques. « Ce grand geste est la preuve que Farba Ngom est un homme constant.

Il n’est mû que par le bien-être de la communauté. Il pouvait se dire qu’il n’est plus au pouvoir et se contenter de partager sa fortune avec sa petite famille. Mais non, Farba Ngom n’a pas de petite famille, il a une grande famille, et cette grande famille, c’est tout le Fouta. Voilà pourquoi il continue à partager ce que Dieu lui a confié comme richesse », a-t-il déclaré.

Après Kanel, la délégation s’est rendue à Ourossogui, où elle a rencontré les représentants de la commune, le maire Moussa Bocar Thiam étant absent. Plusieurs tonnes de riz ainsi que des enveloppes financières destinées aux marabouts y ont été remises.

Dans la province du Bosséa, Farba Ngom a cette fois conduit lui-même la délégation. Après avoir rencontré des chefs de village et des responsables religieux de la commune de Dabia, il s’est rendu à Orefondé, où l’attendaient de nombreux chefs de village, notables et responsables religieux. En compagnie du maire d’Orefondé, Amadou Yero Bâ, le maire des Agnam a réaffirmé sa volonté de maintenir ses liens de proximité avec les populations.

« Nous avons toujours été ensemble, nous le resterons. Je veux que chaque famille puisse passer cette fête importante du Maouloud dans d’excellentes conditions. Cette fête est importante car elle marque la naissance du Prophète (PSL). Alors, je dois multiplier mes actions de bienfaisance pour l’amour du Prophète », a-t-il expliqué.

Dans les communes des Agnam et d’Orefondé, chaque chef de village recevra individuellement une enveloppe de 50 000 francs CFA et trois sacs de riz. « Je fais la part belle aux chefs de village, car ce sont des autorités au même titre que moi qui suis maire. Et je sais que c’est difficile pour eux. Ils reçoivent beaucoup d’invités donc c’est normal que je les appuie à titre personnel », a expliqué Farba Ngom. Au-delà des chiffres, cette opération s’inscrit dans une pratique de solidarité que Farba Ngom affirme maintenir depuis plusieurs années, indépendamment de sa situation politique.

Ses proches présentent cette initiative comme la continuité d’un engagement social en faveur des populations et des familles religieuses du Fouta. Cette distribution intervient dans un contexte particulier pour l’ancien député-maire des Agnam, qui a par le passé fait l’objet d’accusations et de controverses liées notamment à son patrimoine. Ses soutiens présentent toutefois la poursuite de ses actions philanthropiques comme la démonstration que sa capacité financière ne serait pas exclusivement liée à l’exercice d’une fonction politique.

Djibril Bâ (Matam)