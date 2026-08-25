Les récents discours de haine, actes de stigmatisation et campagnes visant certaines communautés étrangères nous interpellent collectivement.

L’Afrique ne peut pas se construire dans la méfiance, le rejet et la désignation de l’étranger comme bouc émissaire.

C’est dans ce contexte qu’Horizon Sans Frontières entend mettre en place un Observatoire de lutte contre la xénophobie, le racisme et toutes les formes de stigmatisation, avec une ambition claire : contribuer à prévenir les tensions, protéger les victimes et promouvoir une culture africaine de tolérance, de solidarité et de coexistence pacifique.

Cet Observatoire ne sera pas uniquement un instrument de dénonciation. Il aura vocation à surveiller, documenter, alerter, protéger et proposer.

Ses orientations stratégiques s’articuleront autour de plusieurs axes : la veille et l’alerte précoce, afin d’identifier les discours et actes susceptibles de provoquer des tensions ; la documentation et la production de données, à travers une base de données et des rapports réguliers sur les phénomènes de xénophobie et de discrimination ; la protection et l’orientation des victimes, notamment par l’accompagnement juridique et l’accès aux institutions compétentes ; la lutte contre les discours de haine, particulièrement sur les réseaux sociaux, où les fausses informations peuvent rapidement alimenter la stigmatisation d’une communauté entière.

L’Observatoire développera également un important volet de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, afin de formuler des recommandations concrètes en matière de prévention et de protection des droits humains. Il accordera une place centrale à l’éducation et à la sensibilisation, notamment auprès des jeunes, des médias, des forces de sécurité, des responsables communautaires et des acteurs de la société civile.

Un autre axe essentiel sera celui de la recherche et de l’expertise, avec la réalisation d’études, d’enquêtes de terrain, d’analyses statistiques et de comparaisons régionales permettant de mieux comprendre les mécanismes de la xénophobie et de proposer des politiques publiques adaptées.

Enfin, l’Observatoire ambitionne de construire progressivement un réseau africain de solidarité et de vigilance, associant organisations de la société civile, chercheurs, journalistes, institutions, responsables communautaires et défenseurs des droits humains.

Notre démarche repose sur trois principes fondamentaux : indépendance, impartialité et défense de la dignité humaine.

Nous ne voulons opposer aucune communauté à une autre. Nous voulons rappeler une évidence : défendre l’étranger contre la xénophobie, c’est aussi défendre le Sénégalais contre le racisme et les discriminations dont il peut être victime ailleurs.

L’Afrique est notre maison commune. Les frontières existent pour organiser les États, mais elles ne doivent jamais devenir des murs entre les peuples.

À travers cet Observatoire, Horizon Sans Frontières veut contribuer à faire émerger une nouvelle culture : celle d’une Afrique où la différence n’est pas une menace, où l’étranger n’est pas un bouc émissaire et où la dignité humaine demeure au-dessus de toute considération nationale.

Parce qu’en Afrique, nul ne devrait être étranger à la dignité, au respect et à la fraternité.

Boubacar Sèye

Chercheur –consultant en migrations internationales

Président-Fondateur d’Horizon Sans Frontières

Mail : observatoirexenophobie@gmail.com