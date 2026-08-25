Alerte de la Senelec a Tivaoune

La Senelec annonce des perturbations dans la fourniture d’électricité à Tivaouane, à la suite de l’endommagement accidentel d’un câble du départ principal de la Grande Mosquée. Selon un communiqué de la société, le câble a été sectionné par une entreprise tierce lors de travaux.

L’incident technique affecte directement la distribution d’électricité dans la ville religieuse, notamment au niveau des zawiyas, des résidences maraboutiques et de plusieurs sites sensibles. La Senelec déplore par ailleurs l’absence de déclaration préalable des travaux ainsi que le défaut de signalement immédiat des dommages. Selon elle, une alerte rapide aurait permis d’intervenir plus rapidement.

Ses équipes techniques sont actuellement mobilisées pour rétablir la situation. Toutefois, en raison des impératifs de sécurité des agents et de la nécessité d’assurer la stabilité du réseau pendant cette période d’affluence, la société demande l’arrêt immédiat de tous les travaux de terrassement dans la zone jusqu’à la fin du Gamou.

La Senelec dit également maintenir son dispositif d’intervention afin de rétablir la fourniture d’électricité dans les meilleurs délais.