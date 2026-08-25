L’Association des juristes sénégalaises (AJS) a organisé, à la Boutique de droit itinérante de l’AJS à Bambilor, des journées de consultations juridiques gratuites avant-hier. Lors de la cérémonie officielle, la présidente de cette structure, Aminata Fall Niang, a rappelé que, depuis 2008, l’AJS œuvrait pour un accès effectif et équitable à la justice.

À travers son numéro vert gratuit, le 800 805 805, et son réseau de boutiques de droit, l’AJS offre, selon elle, gratuitement, écoute, information, orientation et accompagnement juridiques et judiciaires aux personnes qui en ont besoin. « Notre expérience nous montre que de nombreuses personnes, particulièrement les femmes, les enfants et les populations vivant loin des services judiciaires, rencontrent encore des obstacles importants pour faire valoir leurs droits : éloignement géographique, manque de moyens, méconnaissance des procédures, pressions sociales ou familiales.

C’est pour répondre à ces difficultés que nous avons mis en place le concept de boutique de droit itinérante. Aujourd’hui, nous venons à Bambilor avec une conviction simple : la justice doit être proche des citoyens et citoyennes. Elle doit être comprise, accessible et protectrice.

Cette journée de consultations juridiques gratuites permettra à chacune et à chacun de recevoir des conseils adaptés, d’être orienté vers les services compétents et, lorsque cela est nécessaire, d’être accompagné dans ses démarches », a-t-elle indiqué. À signaler que, lors de cette rencontre, une centaine de personnes issues de différentes catégories ont été consultées. Les consultations ont principalement porté sur le droit de la famille, l’état civil et le droit foncier, qui était particulièrement représenté.