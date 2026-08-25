Pendant longtemps, voir un film signifiait prendre place dans une salle obscure, attendre l’extinction des lumières et partager une histoire avec plusieurs dizaines de spectateurs. Aujourd’hui, le cinéma tient parfois dans la paume de la main.

À Dakar comme dans les autres villes du Sénégal, le téléphone portable est devenu une nouvelle fenêtre ouverte sur les films, les séries et les contenus audiovisuels.

Dans les transports, à la maison, dans les files d’attente ou entre deux activités, les écrans de smartphones occupent une place grandissante dans les habitudes quotidiennes. YouTube, TikTok et les différentes plateformes numériques permettent désormais d’accéder rapidement à des films, des épisodes de séries, des bandes-annonces, mais aussi à de simples extraits capables de résumer une œuvre en quelques secondes.

Cette transformation ne signifie pas pour autant la disparition des salles de cinéma. Elle traduit plutôt une nouvelle manière de consommer les images. Le spectateur sénégalais est devenu plus mobile, plus impatient et surtout plus habitué à choisir lui-même quand, où et comment regarder un programme.

Dans une salle de cinéma, le spectateur accepte encore de consacrer près de deux heures à une œuvre. Le téléphone, lui, impose un autre rythme. Quelques secondes suffisent pour attirer l’attention. Une scène spectaculaire, une séquence drôle ou un moment particulièrement émouvant peuvent circuler sur TikTok ou YouTube sans que l’internaute ait nécessairement vu le film dans son intégralité.

Transformation du rapport au cinéma

Cette évolution transforme profondément le rapport au cinéma. L’œuvre n’est plus toujours découverte du début à la fin. Elle peut être rencontrée par fragments. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs découvrent ainsi un film à travers une courte vidéo avant de chercher ensuite l’œuvre complète. D’autres se contentent de résumés, de critiques ou de compilations de scènes. Le film devient alors un contenu parmi d’autres dans un flux numérique où se côtoient musique, humour, actualité, influence et publicité.

Le smartphone a surtout bouleversé le lieu de consommation. Il n’est plus nécessaire de se déplacer pour accéder à une histoire. Le spectateur peut regarder un épisode depuis son salon, dans sa chambre ou pendant un déplacement. Cette souplesse explique en partie l’attrait des contenus numériques. Le spectateur décide du moment. Il peut arrêter, reprendre, accélérer ou changer de programme en quelques secondes.

Cette liberté modifie également la durée d’attention.

Les formats courts gagnent du terrain, particulièrement auprès d’un public habitué aux vidéos rapides. Sur TikTok et les autres réseaux sociaux, une séquence doit souvent accrocher immédiatement pour éviter que l’utilisateur ne passe à la suivante.

Pour les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, cette situation constitue à la fois une opportunité et un défi. Il faut désormais penser à la promotion d’un film au-delà de l’affiche et de la bande-annonce traditionnelle. Une scène courte peut devenir un outil de communication puissant. Un acteur peut promouvoir son film directement auprès de son public. Une bande-annonce peut circuler en quelques heures auprès de milliers d’utilisateurs.

Démocratisation de l’accès aux œuvres

YouTube occupe une place particulière dans cette mutation. La plateforme permet de retrouver des productions complètes, des courts métrages, des émissions, des interviews, des analyses et une multitude de contenus consacrés au cinéma. Elle participe ainsi à la démocratisation de l’accès aux œuvres, tout en imposant une nouvelle logique de visibilité. Pour exister dans cet univers, un contenu doit être facilement accessible et capable de retenir rapidement l’attention.

Les créateurs de contenu jouent également un rôle croissant. Ils recommandent des films, racontent des intrigues, analysent des personnages ou donnent leur avis sur une production. Pour certains spectateurs, ces contenus deviennent une porte d’entrée vers le cinéma.

Mais cette consommation rapide comporte aussi ses limites. À force de regarder des extraits et des résumés, le spectateur risque parfois de connaître l’intrigue sans avoir vécu l’expérience complète de l’œuvre.

Le changement est particulièrement visible chez les jeunes. Pour cette génération, le numérique n’est pas un complément au cinéma : il fait partie de son quotidien. Le film peut être découvert sur Instagram, commenté sur TikTok, recherché sur YouTube, puis éventuellement regardé sur une plateforme de streaming. Le parcours du spectateur est devenu fragmenté.

Cette génération ne renonce pas nécessairement au grand écran. Elle peut apprécier l’expérience collective d’une salle tout en consommant quotidiennement des contenus sur smartphone. Les deux pratiques peuvent donc coexister. Le véritable changement se situe davantage dans la manière de choisir les œuvres. Les recommandations des proches sont désormais accompagnées de celles des algorithmes, des influenceurs et des communautés numériques.

Nouvelles perspectives pour le cinéma sénégalais

Pour le cinéma sénégalais, cette transformation ouvre également de nouvelles perspectives. Les plateformes numériques permettent aux productions locales de toucher un public qui ne fréquente pas régulièrement les salles. Un court métrage publié en ligne peut atteindre des spectateurs bien au-delà de Dakar. Une série peut construire progressivement une communauté. Un réalisateur peut présenter son travail directement au public sans dépendre exclusivement des circuits traditionnels de diffusion.

Mais cette visibilité pose une autre question : comment garantir une rémunération juste aux créateurs ? La facilité d’accès aux contenus numériques s’accompagne aussi de problèmes liés au piratage, aux droits d’auteur et à la circulation incontrôlée des œuvres. Le développement du numérique oblige donc le secteur à repenser ses modèles économiques autant que ses stratégies de communication.

Malgré la progression du smartphone, la salle de cinéma conserve un pouvoir particulier. L’obscurité, le son, la taille de l’image et surtout l’expérience collective ne peuvent être totalement reproduits sur un écran de téléphone. Regarder un film seul avec des écouteurs n’est pas la même expérience que rire, réagir ou retenir son souffle avec une salle entière.

Le cinéma reste donc un lieu de rencontre. Le numérique, lui, offre la proximité et l’immédiateté. Entre ces deux univers, les spectateurs ne semblent pas vouloir choisir définitivement.

Au Sénégal, les habitudes de consommation des films évoluent avec les usages numériques. Le téléphone est devenu un écran de cinéma miniature, tandis que les plateformes et les réseaux sociaux redessinent le parcours des spectateurs. Le grand écran n’a pas disparu. Il partage désormais l’attention avec une multitude de petits écrans.

La véritable révolution n’est donc peut-être pas celle de la disparition des salles, mais celle du choix. Aujourd’hui, le spectateur peut passer d’une salle obscure à YouTube, d’une série à TikTok, d’un film complet à un extrait de quelques secondes. Le cinéma sénégalais entre ainsi dans une nouvelle époque : celle d’un public qui veut toujours voir des histoires, mais qui entend désormais décider lui-même où, quand et comment les regarder.

Fatou Ba