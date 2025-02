Après 33 mois de lutte, le Bureau régional de Matam du Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale (Sutsas) a décidé de mettre fin à sa longue grève. Depuis le 1er février, les autorités du ministère de la Santé ont commencé à disposer de toutes les informations sanitaires qui étaient auparavant retenues.

Bien que le Bureau national du Sutsas ait annoncé la levée du mot d'ordre en janvier, les membres de Matam, dirigés par Ass Thiam, avaient des revendications locales à satisfaire avant de se conformer. Finalement, le 25 janvier, ils ont acté la levée totale de leur mot d’ordre local.

Le voile opaque qui couvrait la situation sanitaire de la région de Matam depuis près de trois ans est enfin levé, apportant un soulagement tant aux populations locales qu'aux autorités sanitaires, qui ne disposaient plus de données provenant des structures de santé. Les blouses blanches affiliées au Sutsas avaient décrété, le 21 février 2022, la rétention des informations sanitaires et le boycott des supervisions. Elles réclamaient notamment le remboursement de la dette de la Couverture Maladie Universelle (CMU) aux districts de Thilogne et de Ranérou, ainsi que la généralisation de l'augmentation accordée unilatéralement au directeur de l’hôpital de Ourossogui.

Cette lutte a conduit à l’éviction de l’ancien Secrétaire général régional, Amadou Lamine Sano, de son poste de chef de service des soins infirmiers à l’hôpital, puis à son affectation à la région médicale de Dakar. Sous la direction du nouveau Secrétaire général régional, Ass Thiam, le Sutsas a intensifié son action avec seize plans d’action et sept préavis de grève exécutés.

« Il est hors de question de négocier tant qu’Amadou Lamine Sano et Youssoupha Diop ne seront réaffectés à leur poste d’origine », a affirmé Ass Thiam. Cette détermination a porté ses fruits, le ministère de la Santé ayant d'abord affecté le directeur de l’hôpital avant de faire revenir les deux agents.

Selon Ass Thiam, l’apport de Mballo Dia Thiam, Secrétaire général national, a été « déterminant dans la résolution de ce conflit ». Une tournée de remerciements aux militants est prévue dans la région de Matam.

Djibril Ba