À cinq mois de la prochaine Coupe du monde de football de plage (1er au 11 mai 2025 aux Seychelles), le Sénégal a démarré sa phase de préparation hier mercredi janvier. Contre les Émirats arabes unis, les hommes de Ngalla Sylla l'ont emporté 4 buts à 2.

“Ce n’était pas évident. On a fait une mauvaise entame. Même si on a gagné, il faut reconnaître que le travail est loin d’être parfait. Le haut niveau ne pardonne pas. On a encaissé deux buts sur coups de pied arrêtés. Il faut que l’on continue à bosser”, a déclaré le technicien sénégalais.

Les deux équipes vont se retrouver ce jeudi à 15 h pour un second match. “On va essayer de rectifier pour un autre match. On sait que ce sera très serré, mais on fera le maximum pour avoir un autre bon résultat”.