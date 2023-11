Naturellement, les députés de l’opposition ont dénoncé le choix porté sur Sidiki Kaba, hier, lors du passage du ministre de l’Intérieur à l’Assemblée nationale. Mais il a tenu à les rassurer sur le bon déroulement de la Présidentielle.

Hier, les parlementaires ont voté le budget du ministère de l'Intérieur. Il est arrêté à 237 231 350 287 F CFA en autorisations d’engagement (AE) et à 197 004 885 087 F CFA en crédits de paiement (CP). Une hausse de 17 milliards F CFA en valeur absolue et 9,3 % en valeur relative par rapport à l’année en cours est notée. ((L’organisation de l’élection présidentielle de 2024 et le renforcement des crédits destinés au programme de construction et d’équipements de l’Administration territoriale sont à l’origine de la hausse du budget du ministère de l’Intérieur’’, a expliqué le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba.

Il y a également le renforcement des crédits du Programme de construction et d’équipement de l’Administration territoriale qui explique cette hausse.

Hier, l’hôte des députés a été beaucoup critiqué, principalement par l’opposition. En effet, ces parlementaires ont déclaré qu’‘’en dépit de sa légalité, Sidiki Kaba n’a pas la légitimité d’organiser les prochaines joutes électorales’’. Pour cause, il est membre de l’Alliance pour la République (APR), parti au pouvoir. Par conséquent, pour les députés Bara Gaye, Ayib Daffé et autres de la coalition Yewwi Askan Wi, Me Kaba ‘’ne peut organiser des élections libres et transparentes à cause de son parti-pris’’.

Mais le ministre a tenu à tous les rassurer. ‘’Le Sénégal, pays de dialogue, une terre de paix qu’il préserve à l’intérieur et à l’extérieur. Les élections que nous organiserons au Sénégal seront des élections transparentes. Vous le savez, vous qui allez dans les bureaux de vote : à 18 h, il y a la dépouille et vous y avez vos représentants. Donc, ce qui sort des bureaux de vote, c’est les résultats des urnes. L’addition de ce qui sort de ces bureaux est le résultat des urnes. Je tiens à rassurer les uns et les autres : cela sera respecté. La voix du Sénégal est celle qui s’exprime pendant les élections et le jour des élections. Nous voterons après tout ce que nous avons connu comme tensions, mais le lundi nous irons vaquer à nos occupations. C’est ce que nous connaissons et c’est ce que nous avons toujours connu’’, a-t-il assuré.

Sur le refus de la Direction générale des Élections de remettre des fiches de parrainage au candidat Ousmane Sonko, Me Sidiki Kaba n’a pas voulu s’épancher sur la question. Pour lui, les autorités étaient suspendues à des décisions judiciaires lesquelles ont confirmé que le candidat en question n’avait pas le droit de retirer ces fiches de parrainage. Il parle notamment de la Cour suprême et de la Cour de la CEDEAO.

Les députés ont également interpellé le ministre sur les longs délais notés dans la délivrance des titres de voyage. Maitre Sidiki Kaba a tenu à préciser que cela est dû à la délocalisation de l'entreprise qui produit les passeports, mais également au fait que de plus en plus de Sénégalais font la demande de passeports.

Les députés ont plaidé pour un meilleur équipement des Forces de l’ordre. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Abdou Mbow, est de ceux-là. Sidiki Kaba a assuré que cela sera fait. D’ailleurs, pour faciliter aux hommes de tenue leur travail, des caméras de vidéoprotection seront installées pour renforcer la sécurité intérieure. Il a également indiqué que pour 2024, l’accent sera mis non seulement sur le renforcement des effectifs avec la poursuite de la formation des 4 000 fonctionnaires de police recrutés en deux cohortes, mais aussi sur le renforcement des capacités de ceux déjà en activité de service. Dans la même veine, il a fait savoir que "des efforts sont en train d’être faits pour l’acquisition d’équipements de surveillance des frontières destinés à réduire leur porosité, la poursuite de la phase 2 du projet de lutte contre la cybercriminalité, la construction de commissariats de police au niveau des départements qui n’en disposent pas, ainsi que de cantonnements du Groupement mobile d’intervention (GMI) à Tambacounda, Kédougou, Ziguinchor, Kolda, Kaolack et Mbour, et des postes frontaliers".

Le ministre a aussi annoncé la production annuelle de 400 000 talons de passeports numérisés et de 1 183 726 cartes d’identité biométrique, ainsi que la mise en service du Centre de recueil et d’enregistrement des données et informations policières du Sénégal, inauguré en 2022.

S'agissant de la sécurité civile, le ministre de l'Intérieur a fait savoir que la stratégie opérationnelle à dérouler, pour 2024, "sera axée, entre autres, sur la poursuite du programme d’implantation de bouches et poteaux d’incendie, la validation de la Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe (SNRRC), la poursuite de la densification du maillage du territoire national par la construction de postes d’incendie et de secours autonomes à Nioro du Rip et à Dahra Djolof, ainsi que sur la mise en place d’une politique de sécurité civile de proximité, à travers, notamment, le programme 'Xëyu Ndaw Ñi', par la création d’un corps de sapeurs-pompiers volontaires".

Toujours pour l'exercice 2024, Sidiki Kaba a précisé que son département va poursuivre les efforts entamés depuis 2021, pour la modernisation de l’Administration territoriale, en mettant l’accent, notamment, sur l’amélioration du cadre de travail, par la reconstruction et la réhabilitation des bâtiments administratifs à usage de bureau et de logement des autorités administratives et le renouvellement du mobilier et des équipements de bureaux. Il sera question également, dit-il, "du renforcement de la déconcentration, à travers la révision du cadre institutionnel, la poursuite de la dématérialisation de certaines procédures et méthodes de gestion ainsi que de l’amélioration de la qualité de l’offre de service de l’Administration territoriale".

En outre, il a informé que son département va poursuivre l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées dans le cadre de l’organisation de l’élection présidentielle de février 2024.

Selon lui, pour 2024, l'accès sera mis sur le renforcement des moyens de lutte contre les incendies dans les établissements recevant du public (ERP) implantés dans les communes surtout les marchés, mais également sur l’acquisition de matériels de secours, de sauvetage et d’extinction.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)