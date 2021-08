Une vraie bourde, c’est ce que nous avons commis hier, en annonçant le décès du poète, El Hadj Hamidou Sall alors que ce dernier se porte comme un charme. C’est donc avec le cœur lourd et la plume meurtrie que nous venons nous excuser auprès de l’intéressé d’abord – la victime devrait-on dire - et auprès des milliers de lecteurs qui nous font quotidiennement confiance. Un poète de son talent, une valeur sûre comme lui, qui œuvre dans la plus grande discrétion pour le rayonnement de son pays et de sa culture ne peut mériter que le meilleur.

Et c’est tout le bien que nous lui souhaitons. Nous ne reviendrons pas sur les circonstances dans lesquelles nous avons été amenés à publier, mais le bon sens peut comprendre que ce ne peut aucunement être pour une raison légère. Les lecteurs jugeront mais EnQuête n’a pas l’habitude de se tromper de la sorte. Mais puisque nous sommes des humains tout court, le dérapage peut toujours arriver, comme lorsque la prestigieuse Agence de presse française (AFP) connue pour sa rigueur, en février 2015, annonce la fausse mort de Martin Bouygues, alors Président-Directeur général du groupe Bouygues.

Même LCI avait repris l’information pour annoncer la mort de son propriétaire. Martin Bouygues est encore en vie. Comme quoi… Sous nos cieux aussi, on peut citer des exemples mais nous ne le ferons pas parce que nous ne cherchons pas d’échappatoire. Les professionnels des médias peuvent bien critiquer. Encore faudrait-il avoir l’honnêteté intellectuelle de juger un produit dans la durée et non pas sur un numéro. EnQuête, pour ceux qui ne savent pas, existe depuis plus de 10 ans… Aucun professionnel sur un temps d’exercice long, ne peut dire qu’il n’a jamais failli, ne serait-ce qu’une fois. Nous sommes tous des humains. Et il peut arriver que nous nous trompions, quelles que soient d’ailleurs les précautions que nous prenons. L’essentiel, nous semble-t-il, c’est de reconnaître son erreur et de faire en sorte que celle-ci ne soit qu’une infime exception dans l’exercice de ce métier difficile.

Longue vie au poète !

La Rédaction