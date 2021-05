Medina Baye

Le Collectif pour l’érection de Médina Baye en commune a partagé, hier, son projet à la maison des hôtes de Kaolack. Dans un communiqué distribué à la presse, il rappelle que cette cité religieuse est devenue, depuis plusieurs années, le point de ralliement de plusieurs nationalités venant de plusieurs pays et appartenant à diverses ethnies et races.

Ainsi, ‘’le statut de melting-pot de Médina Baye n’est plus à démontrer : des milliers d’étrangers composés d’Américains, de Nigérians, de Nigériens, de Maliens, de Soudanais, de Mauritaniens, de Ghanéens, entre autres nationalités, y vivent et y travaillent ou y apprennent le Coran et la science islamique’’.

Ce développement fulgurant, l’urbanisme galopant de la cité de Médina Baye, son statut de capitale mondiale de la Faydatou Tidjiania, l’accroissement des biens et services, la tendance haussière, de sa démographie devraient pouvoir conférer à Médina Baye un nouveau régime pour une Administration territoriale à la hauteur et à la même vitesse que l’allure de son rythme de développement. Conscientes de tous ces enjeux et défis qui les interpellent, les populations de Médina Baye constatent qu’il est hautement légitime que Médina Baye soit érigé en commune.

‘’Le statut administratif de Médina Baye qui n’est qu’un quartier, fut-il, le plus grand de Kaolack est désuet, caduc, obsolète et non conforme à son allure de développement’’.