Les responsables ‘’apéristes’’ de Kaolack ont tu, hier, le temps d’un meeting, leurs dissensions, pour un grand meeting de mobilisation, en soutien au chef de l’Etat chahuté par les évènements passés.

La série de meetings de mobilisation se poursuit à travers le pays. Hier, c’était au tour de Kaolack de battre le rappel des troupes. Les militants sont venus de tous les recoins de la région : Latmingué, Parcelles, Ndorongue, Ndangane, etc., pour se retrouver sur l’esplanade de la ville. Dans cette région où les relations ont toujours été exécrables entre les responsables ‘’apéristes’’, on a assisté, hier, à une belle union. Il y avait, entre autres, Modou Ndiaye Rahma, Macoumba Diouf, Adji Mberguane, Maître Nafissatou Diop, Awa Guèye, Mounirou Ly. Une unité de façade ou réelle ?

En tout cas, l'ambiance était au rendez-vous. Les tambours-majors, ‘’bongomen’’ et autres chanteurs ont rivalisé d’ardeur.

L’esplanade a été prise d’assaut dès 16 h. Les cars ‘’Ndiaga Ndiaye’’ et bus Tata, mobilisés pour la circonstance, faisant les navettes pour transporter les militants.

''Pour ceux qui parlent de 3e mandat, je vous réponds : Macky Sall est notre candidat''

Parmi les orateurs, il y a eu Modou Ndiaye Rahma qui en a remis une couche sur le troisième mandat, en déclarant : ‘’Macky est notre candidat, pour ceux qui parlent de troisième mandat. Il n’est pas l'égal de cette opposition.’’ Ensuite, il s’est adressé aux jeunes, pour leur dire que le président Macky Sall travaille pour solutionner leurs problèmes.

Aux militants, il a lancé un appel à l’unité. ''Je vous appelle, mes frères et sœurs, à œuvrer pour l'union et la solidarité'', a-t-il déclaré. N’excluant pas la tenue d'une assemblée générale, ce week-end, si le temps le permet.

Auparavant, la parlementaire Awa Guèye avait pris la parole, pour dire que Kaolack est mobilisée derrière Macky Sall. ''Le Kaolack des individus est là et cela montre que si le président Macky Sall a gagné à Kaolack, c'est le travail de toute une équipe et non l'œuvre d'une seule personne. C'est pourquoi nous avons des difficultés''. Ce faisant, elle a demandé à tout le monde de travailler en synergie autour du mandataire Modou Ndiaye Rahma, pour relever les défis.

Dans la même veine, le maire de Latmingué, Macoumba Diouf, a soutenu que les vraies manifestations doivent se faire, ainsi, afin de montrer son parfait accord au chef de l'État Macky Sall. ''Le Saloum a joué un rôle important dans l'agriculture. Le Sine-Saloum a eu la part du lion dans ce financement de 60 milliards F CFA. La production horticole a été abondante'', s’est-il réjoui devant ses militants.

Il a ensuite salué la mobilisation et l'unité affichée par les leaders de Kaolack.

Maitre Nafissatou Diop est revenue sur l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, pour dire que l'accusé a appelé à la révolte, alors que la justice est indépendante. ''Nous sommes des républicains et nous avons confiance en notre justice''.

Par ailleurs, elle souligne que le Conseil présidentiel pour la jeunesse sera une opportunité pour apporter des solutions aux besoins des jeunes.

Aida Diene