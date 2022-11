Dans le cadre de son Plan stratégique 2022-2025, le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population au Sénégal (UNFPA) a organisé un atelier d'orientation et de partage destiné aux hommes des médias. Il a porté sur les enjeux de la santé de la mère et de l'enfant, les mutilations génitales féminines, les violences basées sur le genre, les mariages précoces, entre autres.

Créer un dialogue et engager un large public sur des questions cruciales liées à la santé, à la protection, aux droits et à la nécessité de ‘’ne laisser personne de côté’’. C’est la mission que s’est assignée le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population au Sénégal (UNFPA). Lors d’un atelier de partage organisé avec les hommes des médias, le représentant adjoint à l'UNFPA/Sénégal, Dr Jean-Pierre K. Makelele a souligné que le fonds compte sur tous les médias comme un allié de taille pour sensibiliser, informer, conscientiser les communautés au changement de comportement et au changement social.

Parce que, explique-t-il, "une maternité peut être en face et les femmes enceintes vont continuer à accoucher dans leur domicile. Mais quand vous, les journalistes, informez la communauté, en leur disant attention, l’accouchement à domicile est un danger, un poison. Et cela permettra la diminution de la mortalité maternelle. Donc, votre rôle est central et clé. Vous êtes des partenaires clés de l'UNFPA, je dirais même de tout le système des Nations Unies et de tous acteurs de développement, parce qu’il n’y a pas de développement sans médias".

Ainsi, l'UNFPA articule son travail autour de l'atteinte de trois résultats transformateurs, à savoir : élimination des décès maternels évitables, élimination des besoins non satisfaits en matière de planification familiale et élimination de la violence basée sur le genre (VBG) et des pratiques néfastes, dont les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants, précoces ou forcés. Ainsi, les objectifs de cette session d'orientation sont : informer et sensibiliser les journalistes sur les interventions d'UNFPA/Sénégal au profit de l'atteinte des ODD ; partager avec les acteurs de la presse les principes du nouveau Plan stratégique 2022-2025 ; informer sur les enjeux actuels en matière de mortalité maternelle, santé des adolescents et des jeunes, violence faite aux femmes ; poser le débat sur les problématiques de santé reproductive, violence basée sur le genre et dividende démographique.

Toutefois, rappelons que durant l'exercice 2018-2021, l'UNFPA a contribué à lutter contre la mortalité maternelle, les fistules obstétricales, à améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, et à lutter contre les violences basées sur le genre.

De plus, en termes de chiffres, l'agence du Sénégal a contribué à réduire la mortalité maternelle de 510 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1992, à 315 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015. De même que 236 pour 100 000 en 2017 et une augmentation du taux de prévalence contraceptive qui est passé de 10 % en 2005 à 26,93 % en 2020.

Par ailleurs, l'UNFPA a fortement appuyé le ministère de la Santé à améliorer la disponibilité de produits contraceptifs jusqu'au dernier kilomètre, avec une réduction des ruptures de stock. En 2021, 87 % des structures de soins n'ont connu aucune rupture du stock de produits contraceptifs durant les trois derniers mois, contre 71 % en 2020. À son actif, l’UNFPA a contribué également à la réémergence du leadership des jeunes et à leur implication dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi-évaluation des politiques et programmes les ciblant.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)