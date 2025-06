Le Programme de modernisation des villes (Promovilles) a obtenu de ses partenaires une enveloppe de 89 milliards F CFA pour la réalisation d’un programme de modernisation de 13 communes du pays.

La ministre de la Famille et des Solidarités a présidé, hier, à Diamaguène Sicap-Mbao, la cérémonie de lancement officiel des travaux du Programme de modernisation des villes (Promovilles) dans les communes de Guédiawaye, Yeumbeul Nord, Diamaguène Sicap-Mbao, Jaxaay-Parcelle et Keur Massar Sud. Ce projet, renseigne Maimouna Dièye, est en parfaite cohérence avec la politique d’aménagement du territoire. Il va contribuer à améliorer la gouvernance locale et à restaurer le tissu urbain des collectivités, à travers une démarche inclusive et participative qui prend en compte l’amélioration de la mobilité, la résilience aux changements climatiques, la sécurité, l’employabilité des jeunes et des femmes, l’équité territoriale et la cohésion sociale.

Elle informe qu’il est doté d’un financement de 89 milliards F CFA, sous l’égide du Promovilles, pour des travaux dans 13 communes du Sénégal. Maimouna Dièye informe que la première phase a porté sur la construction de 87,5 km de voiries assainies et éclairées, entièrement ouvertes à la circulation.

Il y a également eu la reconstruction de Tally Mame Diarra, devenue impraticable depuis plusieurs années, transformée en une route de trois voies sur un linéaire de 2,3 km ainsi que la réalisation d’un système de drainage des eaux pluviales.

Selon les dires de la ministre, ces aménagements permettront d’améliorer de manière significative la mobilité dans les quartiers desservis et de réduire les risques d’inondations auxquels les populations sont confrontées. Ils contribuent également au développement d’activités économiques complémentaires, de nature à améliorer substantiellement les conditions de vie des populations.

Ainsi, à l’instar de Diamaguène-Sicap-Mbao, des aménagements analogues, annonce-t-elle, seront réalisés dans les communes bénéficiaires de Cambérène, Golf-Sud, Sam Notaire, Ndiarème Limamoulaye, Yeumbeul Nord, Jaxaay-Parcelle et Keur Massar Sud, pour un linéaire total de 17,2 km et un montant global de 13 950 000 000 F CFA. ‘’Les travaux que nous lançons aujourd’hui témoignent de notre volonté ferme et constante de bâtir un Sénégal résilient, équitable et solidaire, en améliorant les conditions de vie des populations et en contribuant au développement d’activités économiques complémentaires. Aussi, cela soulève-t-il beaucoup d’espoir et de satisfaction pour nous, en tant que ministre, en ce sens qu’il transforme le rêve de nos concitoyens habitant cette cité en réalité’’, a indiqué la ministre.

CHEIKH THIAM