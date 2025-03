Lors d'une visite effectuée à Ziguinchor, vendredi dernier, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Sény Diène, a annoncé le démarrage imminent de la seconde phase du Projet sectoriel eau et assainissement (PSEA). Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme eau potable et assainissement du millénaire (Pepam) et vise à améliorer significativement les conditions de vie et de santé des populations.

Entamé en février 2017, le premier lot du projet a permis la réalisation de 22 km de réseaux d'eaux usées, de 1 106 branchements domiciliaires et la construction d'une station de pompage ainsi que d'un bâtiment d'exploitation. Les travaux, réalisés par l'entreprise CSE, ont coûté 1,9 milliard F CFA TTC. Toutefois, la mise en service du réseau attend l'achèvement de la station d'épuration, dont la construction va démarrer sous peu.

Selon le directeur général, cette visite à Ziguinchor s'inscrit dans un programme global de visite des stations appartenant à l’Onas et réparties sur l’ensemble du territoire national. ‘’Nous avons commencé par Ziguinchor, parce que cette région fait partie des zones les plus pluvieuses et que l’hivernage commence plus tôt ici qu’ailleurs’’, a-t-il expliqué.

Sény Diène a indiqué que cette mission consiste à évaluer la phase 1 du projet, dont une partie des travaux n'est pas terminée, mais aussi et surtout à préparer les prochaines étapes. ‘’Nous sommes ici pour trouver les voies et moyens d'achever ces travaux, afin d'apporter un nouveau souffle et une nouvelle approche de l'assainissement’’, a-t-il souligné. À cette occasion, il a annoncé le démarrage imminent de la phase 2 du projet.

Construction de la station d'épuration

L'objectif principal de cette phase 2 est la construction d'une station d'épuration d'une capacité de 3 900 m3 par jour, destinée à traiter les eaux usées de la ville. Ce projet ambitionne également de prévenir les problèmes environnementaux causés par le rejet des eaux usées non traitées. Les travaux de la phase 2 comprennent la construction de la station de traitement des eaux usées, l'édification d'un bâtiment d'exploitation et la réalisation d'une piste d'accès de 5 m de large. Le coût de cette phase s'élève à 3,3 milliards F CFA TTC. Le marché a été attribué à l'entreprise Camacho Engenharia et l'ordre de service a été signé le 19 avril 2024. L'avance de démarrage a été versée le 9 septembre 2024 et les travaux effectifs commenceront en mars 2025, pour une mise en service prévue en novembre 2025.

Le financement est assuré par le Fonds africain de développement et l'État du Sénégal, pour un coût global des deux lots estimé à 5,2 milliards F CFA TTC. Les zones concernées à Ziguinchor incluent Santhiaba, Santhiaba-Extension, Boucotte-Ouest, Boucotte-Est, Boucotte-Nord, Boudody-Village et HLM Boudody. ‘’Ziguinchor s'agrandit, s'urbanise et se développe. Nous sommes ici pour renforcer les acquis et accompagner cette dynamique’’, a souligné le DG de l'Onas, non sans relever l'importance qu'il accorde à la concertation avec les populations et les parties prenantes, afin de garantir une mise en œuvre efficiente du projet.

Le PAAHIS, un projet d'avenir

En perspective de l'année 2026, l'Onas prévoit le lancement du Projet d'accélération de l'assainissement et d'hygiène inclusif (PAAHIS). Ce programme, d'un coût estimé à 40 milliards F CFA, est en cours de mobilisation de fonds auprès de la Banque islamique de développement (BID). Il concernera notamment les villes de Ziguinchor, Bignona, Kolda, Vélingara et Oussouye, avec un financement additionnel prévu pour Sédhiou.

Pour Ziguinchor, les interventions incluront l'extension du réseau d'assainissement des eaux usées, la construction de 34 km de réseaux de collecte, la réalisation de 1 500 branchements sociaux, la construction de deux stations de pompage, l'agrandissement de la station de traitement des boues de vidange de 30 à 180 m3/j et la construction d'un double dalot de 1 900 m sur le canal de Djibock pour prévenir les ravinements.

Les appels d'offres seront lancés au deuxième semestre 2025 et les travaux devraient démarrer au premier trimestre 2026.

Avec ces initiatives, l'Onas renforce son engagement pour l'amélioration des conditions de vie des populations et la prévention des risques liés aux inondations.

Hubert Sagna (Ziguinchor)