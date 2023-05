Mise en garde*

Après un succès au Bénin, la fondation d’Angélique Kidjo, Batonga, lance officiellement ses programmes au Sénégal, aujourd’hui. La fondation souhaite atteindre plus de 2 500 filles et 3 000 jeunes femmes de 18 à 30 ans dans les régions de Kolda et de Sédhiou. En outre, elle prévoit d’engager plus de 2 000 hommes et garçons dans le cadre