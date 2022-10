Le nouveau ministre des Sports est en visite au Qatar pour s’enquérir de l’état des préparations de la Coupe du monde 2022. Yankhoba Diatara s’est dit satisfait des dispositions prises par les autorités qataries et a assuré d’une participation des Lions dans d’excellentes conditions.

Trois semaines après sa prise de fonction, le nouveau ministre des Sports s’est rendu au Qatar, hier, pour se faire une idée de la préparation de la Coupe du monde 2022. Yankhoba Diatara dit avoir été rassuré par les dispositions prises par les autorités qataries pour que le Mondial ‘’puisse se dérouler dans d’excellentes conditions’’. Pour lui, le Qatar est ‘’prêt’’ à abriter l’événement sportif planétaire le plus suivi. ‘’La délégation sénégalaise que j’ai eu l’honneur de diriger est venue s’enquérir de l’état de préparation de la participation du Sénégal. D’ores et déjà, toutes les dispositions sont prises pour que le Sénégal fasse une excellente participation’’, a-t-il déclaré dans un entretien avec le président de l’ANPS, Abdoulaye Thiam. Selon le ministre, ‘’toutes les réservations ont été faites’’ concernant le camp de base et des commodités d’accueil de la délégation sénégalaise.

L’équipe du Sénégal sera logée au Duhail Handball Sports Hall choisi par Fédération sénégalaise de football (FSF). Les champions d’Afrique vont s’entrainer au stade Abdallah-ben-Khalifa qui abrite les rencontres du club Al Duhail SC. Ce site avait déjà séduit la mission sénégalaise d’inspection conduite par les vice-présidents de la FSF, El Hadji Amadou Kane et Cheikh Ahmed Tidiane, en avril dernier. Il est composé de 60 chambres pour les joueurs, un grand restaurant neuf, une administration de la Fédération qatarie de handball, un espace presse, des loges exclusives et présidentielles, un centre médical, un gymnase et une piscine. Le Qatar, les Pays-Bas et l’Equateur, adversaires du Sénégal dans la poule A, seront logés respectivement au Al Aziziyah Boutique Hotel, The St Regis Doha et au Hyatt Regency Oryx Doha.

300 personnes totalement prises en charge

Le nouveau chef du département des Sports s’est aussi prononcé sur les supporters sénégalais qui se rendront au Qatar pour soutenir l’équipe nationale. Il a annoncé une ‘’liste de 300 personnes prises en charge intégralement par l’Etat du Sénégal’’. Yankhoba Diatara a assuré que ‘’toutes les dispositions sont prises pour que les supporters sénégalais soient dans d’excellentes conditions’’. ‘’C’est dans ce cadre, avec la Fédération sénégalaise de football, que nous avons signé avec un prestataire agréé par la Fifa pour procéder aux réservations des logements, la restauration et le transport des supporters sénégalais.’’ Il a également salué le soutien de l’ambassadeur du Sénégal au Qatar, qui a pris ‘’toutes les dispositions sécuritaires et logistiques pour que les supporters soient dans d’excellentes conditions de séjour’’.

Durant son séjour à Doha, le ministre a été reçu par son homologue qatari, Sarah Bin Ghanim Al Ali. Ce dernier s’est réjoui d’avoir eu des discussions ‘’fructueuses’’ avec M. Diatara. ‘’On considère le Sénégal comme notre deuxième équipe. On souhaite que la Coupe du monde se passe dans de très bonnes conditions’’, a-t-il déclaré. Le ministre sénégalais a annoncé que le Qatar compte renforcer sa coopération avec le Sénégal sur certains axes. C’est ainsi que, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse, les autorités qataries souhaitent une ‘’collaboration entre les comités olympiques des deux pays, de même que les deux fédérations de football’’. ‘’Ils nous ont invités à découvrir leur sport social qui est comme notre navétane, mais, qui renferme plusieurs disciplines pour voir comment ils l’organisent. On peut s’en inspirer pour renforcer notre navétane qui est un événement sportif très populaire et social’’, a indiqué le ministre.

LOUIS GEORGES DIATTA