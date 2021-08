Le Sénégal est classé quatrième à la Coupe du monde de Beach Soccer. Les Lions ont manqué le podium, après leur défaite (9-7) face à la Suisse, hier, en match comptant pour la 3e place. Le sélectionneur national, Ngalla Sylla, tire un bilan très position de la participation de son équipe et se projette déjà vers l’avenir.

L’équipe du Sénégal a perdu le match de la 3e place contre la Suisse, hier, sur le score de 9 buts à 7. Après leur élimination en demi-finales par le Japon (5-2), samedi, les Lions cherchait la consolation avec la médaille de bronze. Malheureusement, Alseyni Ndiaye et ses coéquipiers devront se contenter de la 4e place de la Coupe du monde de Beach Soccer, Russie-2021. Pourtant, les Sénégalais ont bien débuté, faisant jeu égal avec les Suisses durant le premier tiers-temps. Les deux équipes étaient à égalité (3-3).

C’est dans la 2e période que la sélection suisse a pris les devants avec une avance d’un but à la pause (6-5). De retour pour le dernier acte, les hommes de Ngalla Sylla ont tout fait pour rattraper leur retard, mais la Suisse a tenu bon. Les Helvètes ont même creusé l’écart à deux unités, à la fin du temps réglementaire (9-7).

Le match de la finale a été remporté par la Russie qui s’est imposée par 5 à 2 face au Japon. C’est le troisième titre de l’équipe russe en Coupe du monde de Beach Soccer, après 2011 et 2013. La sélection nippone jouait sa première finale dans cette compétition.

Ngalla Sylla : ‘’Parcours très honorable’’

Le Sénégal a joué sa première demi-finale, en sept participations à une phase finale de Coupe du monde de Beach Soccer. En plus de cette qualification historique, les Lions ont réussi l’exploit de battre (5-3) le tenant du titre, le Portugal, en phase de poules, puis l’équipe la plus titrée de la compétition, le Brésil (14 sacres), en quarts de finale. L’appétit venant en mangeant, Alseyni Ndiaye et sa bande ont voulu jouer la médaille d’or. Malheureusement, leur rêve a été brisé par le Japon (5-2) en demi-finales.

Néanmoins, le parcours de la sélection nationale est jugé ‘’très honorable’’ par le coach, ‘’étant donné que les objectifs étaient déjà atteints’’. ‘’J’encourage mes joueurs et je les félicite. C’est l’occasion de remercier le peuple sénégalais, la Fédération sénégalaise de football. On a vu nettement que le Sénégal avait au moins une place sur le podium, n’eût été l’arbitrage’’.

C’est le moment, a dit le coach Sylla, de ‘’tirer les leçons’’ de cette participation et ‘’consolider les acquis’’. Ngalla Sylla se projette déjà vers l’avenir et compte continuer le travail. ‘’Le plus important, c’est d’essayer de fixer des objectifs vers l’avenir. On fera le maximum pour faire des compétitions meilleures que celle-là’’.

LOUIS GEORGES DIATTA