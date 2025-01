Il y a quelques jours, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé le lancement d’un New Deal technologique. ‘’Un projet visant à moderniser l’Administration publique et renforcer l’efficacité des services administratifs avec des plateformes numérisées et digitalisées’’, rappelle, dans un communiqué de presse, le Restic. En outre, cela traduit ‘’une volonté politique de faire des réseaux numériques et digitaux un outil de management public efficace et rapide, agile et transparent’’. Mais avant de lancer ce projet, pense le Restic, il faut ‘’réhabiliter le Conseil national du numérique comme organe de consultation et de veille’’.

Ce qui entrerait en droite ligne des instructions du président Faye du Conseil des ministres du 12 juin 2024 allant dans ce sens. Bassirou Diomaye Faye s’intéressait ainsi à la ‘’bonne maîtrise du patrimoine numérique du Sénégal et la mise en place d’un modèle de gouvernance adapté des infrastructures numériques publiques ainsi que des données à travers un nouveau cadre législatif relatif aux données personnelles et à l’encadrement de l’hébergement des données nationales’’.

Il demandait également ‘’l’accélération de la digitalisation intégrale des administrations et la définition d’une stratégie nationale avancée de cybersécurité afin de renforcer la confiance dans le secteur numérique’’. Le Restic rappelle, par ailleurs, que le Conseil national du numérique (CNN), qui est une commission consultative créée le 9 novembre 2018, ‘’doit contribuer à accélérer le processus de transformation technologique à travers la stratégie Sénégal numérique 2025.

L’organisation demande ‘’une évaluation exhaustive de la SN 2025’’. Sur un autre registre, il indique qu’à ‘’l’indice de développement de l’administration en ligne (IDEG), le Sénégal s'est classé 143e au niveau mondial dans l'enquête 2022 des Nations Unies sur le développement de l'e-gouvernement, d’où l’urgence de la mise en œuvre du New Deal technologique pour repositionner notre pays au rang du Cap-Vert et du Rwanda parmi les meilleurs et les benchmarks. Le Restic invite donc tout l’écosystème à participer activement et positivement aux défis et challenges du e -gouvernement et demande à la Der d’accélérer son incubateur pour les entreprises innovantes et autres startups’’.