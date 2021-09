La coalition Benno Bokk Yaakaar n'a pas encore officiellement déclaré son candidat pour les prochaines élections locales, mais à Nguidjilone, la candidature de Samba Leldo Seck se présente comme une évidence, au vu des nombreux ralliements enregistrés. Le 2e adjoint au maire et le désormais ex chef de cabinet de Sada Ndiaye sont venus grossir le rang de ses soutiens.

Si La région de Matam est depuis longtemps estampillée « titre foncier » de Macky Sall par les responsables aperistes, par ailleurs membres fondateurs de l'APR pour la plupart, la commune de Nguidjilone est aussi symbolique pour le président de la coalition BBY puisqu’il s'agit des terres de ses origines. Cette commune actuellement dirigée par Sada Ndiaye reste une convoitise pour beaucoup de cadres de l'APR. La lutte s’annonce féroce entre Diatourou Ndiaye, Ex directeur de cabinet du PM Boune Abdallah Dionne et l’actuel ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, le Directeur Général de l’Agence sénégalaise de l’électrification rurale (Aser), Baba Diallo, et l’actuel maire et non moins ancien partisan régime d’Abdoulaye Wade. Mais une autre force, celle guidée par Samba Leldo Seck, est en train d’émerger et même de submerger.

Financements pour femmes et jeunes

En effet, Samba Leldo Seck n’a jusqu’ici pas exprimé sa volonté de briguer la mairie de Nguidjilone, mais déjà des voix l’ont fait à sa place. Les groupements de femmes avaient été les premiers à plébisciter sa candidature. Ces femmes arguent les nombreuses actions entreprises par « Amba », comme il est surnommé à Nguidjilone pour justifier sa candidature. « Samba Leldo est un digne fils de Nguidjilone qui aime par-dessus tout son terroir. Il aime profondément notre commune et il fait tout pour améliorer les conditions de vie des populations malgré ses faibles moyens, souligne Fatima. Tout ce qu’il fait pour la commune, il le fait avec ses propres moyens. Il n’a jamais été nommé à un poste par le chef de l’État et pourtant ce qu’il fait pour les populations, les autres leaders qui ont les privilèges de l’État ne le font pas. Il nous a demandé à nous les femmes de nous organiser en GIE pour nous aider à avoir des financements. Et grâce à Dieu, nous avons été financées. Alors, nous sommes certaines qu'avec plus de moyens, il va faire de grandes choses pour la localité’’, insiste la dame qui dirige un groupement d'une centaine de membres.

Des propos corroborés par les populations, toutes obédiences politiques confondues. Face recrudescence du phénomène de l'exode rural et de l’émigration irrégulière, il a octroyé des machines à coudre aux jeunes tailleurs de la commune ayant fraîchement terminé leur formation. Pour les agriculteurs, des motopompes ont été mises à leur disposition. Un ensemble d'actions sociales vivement apprécié par les populations qui peinent à se départir d'une pauvreté grandissante.

Mamoudou, jeune maitre tailleur qui a ouvert son atelier il y a quelques mois, se montre assez laudateur au sujet de son bienfaiteur : « je suis un jeune de ce village. J'ai terminé ma période d’apprentissage de plus de 7 ans. Et je suis revenu chez moi pour travailler auprès des miens. C’était difficile, parce que ce n'est pas évident, quand on vient juste de commencer. J’étais confronté à un problème de moyens. Alors quand les collaborateurs de Samba Leldo Seck sont venus m’annoncer que je vais disposer d'une machine à coudre, je n'y croyais pas trop. Mais, ils me l'ont amenée. J’étais dans un état second, car je sais qu'ils m'ont enlevé une grosse épine du pied. D'autres jeunes tailleurs m'ont dit qu’ils ont aussi reçu la même chose. Avec de telles actions, les jeunes vont rester et pouvoir travailler ici », témoigne le jeune homme.

Ralliement à la pelle

Ces actions dont beaucoup ont bénéficié ont fini par persuader des responsables des camps adverses. Abdoul Aziz Wellé, un des plus fidèles de Diatourou Ndiaye, finit par se « rendre à l’évidence » et a rejoint l’équipe de communication de Leldo. Un autre ralliement va venir asseoir davantage son leadership dans la commune. Il s'agit de celui de Demba Sy, 2e adjoint au maire, et pour porter l'estocade à la concurrence. Il reçoit dans ses rangs le directeur de cabinet de Sada Ndiaye. « J'ai longtemps cheminé avec Sada Ndiaye. J’ai été son homme de confiance. Mais, aujourd’hui, j’ai décidé de travailler avec Samba Leldo Seck. Il est celui qui incarne le changement que nous voulons à Nguidjilone. C’est une décision mûrement réfléchie et je dois rappeler que je reste en de bons termes avec le maire Sada Ndiaye », déclare M. Gaye.

Pour l'heure, c'est silence radio chez Samba Leldo Seck, selon ses plus proches collaborateurs, il est astreint par la discipline de parti. Il attendrait que le président de la coalition du BBY tranche au sujet de celui briguera le fauteuil de la mairie de Nguidjilone pour se prononcer. En attendant, il fait bien parler ses actions.

Djibril Bâ