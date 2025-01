Hier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a procédé à la nomination de nouveaux cadres supérieurs au sein de la Police nationale.

Ainsi, au sein de la Police nationale, plusieurs cadres supérieurs ont été nommés à divers postes. Le Commissaire de Police Bara Sangaré, ancien chef de la Sûreté urbaine de Dakar, est désormais affecté à l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) sans poste spécifique.

Les commissariats centraux de Diourbel, Sédhiou, Ziguinchor, Fatick, Kédougou et Matam ont de nouveaux responsables. Le Commissaire de Police principal Younousse Diedhiou, précédemment Commissaire central et Chef du service régional de sécurité publique de Fatick, est nommé Commissaire central et Chef du Service régional de Sécurité publique de Diourbel. Par conséquent, le Commissaire de Police principal Mor Ngom, qui occupait ce poste, a été mis à la disposition du Comité interministériel de Lutte contre la migration irrégulière (Cilmi).

Aussi, le Commissaire de Police Cheikh Oumar Sow, précédemment Chef du Bureau central national Interpol de Dakar (Bic-Interpol Dakar), est désormais le Commissaire central et Chef du Service régional de Sécurité publique de Sédhiou. Son prédécesseur, le Commissaire de Police Youssou Ndong, est nommé Commissaire central et Chef du Service régional de Sécurité publique de Kédougou. Le Commissaire de Police Thierno Diop, qui occupait ce poste, est désormais le Commissaire central et Chef du Service régional de Sécurité publique de Matam.

Le Commissaire de Police Ameth Tidiane Thiam, précédemment Commissaire d'arrondissement du Point E, est maintenant Commissaire central et Chef du service régional de sécurité publique de Ziguinchor. Le Commissaire de Police Malick Dieng, qui occupait ce poste jusqu’à présent, devient le Commissaire central et Chef du Service régional de Sécurité publique de Fatick.

Le Commissaire de Police Khadidia Keita, précédemment Commissaire d'arrondissement de Rufisque Est, est nommé Commissaire urbain de Kébémer. Le Commissaire de Police Youssoupha Thioub, ancien Commissaire d'arrondissement de Jaxaay, a été nommé Commissaire de l'arrondissement de Dieuppeul. Le Commissaire de Police Mamadou Ndiaye Fall, précédemment en service au cabinet du DGPN, est désormais le Commissaire de l’arrondissement de Médina.

Toujours selon le communiqué, le Commissaire de Police Aissatou Ka, précédemment Commissaire de Kébémer, est désormais le Commissaire urbain de Richard Toll. Quant au Commissaire de Police Abou Faye, ancien Commissaire central de Matam, il est nommé Commandant de la Brigade nationale de Sécurité des transports.

Guinaw-Rails a un nouveau responsable avec l’affectation du Commissaire de Police Pathé Gaye à ce commissariat. Le Commissaire de Police El Hadji Aly Gueye, précédemment Chef de Service régional des renseignements généraux de Saint-Louis, est nommé Commissaire d'arrondissement de Yeumbeul. Le Commissaire de Police Ousmane Diop est le nouveau Commissaire d'arrondissement de Yeumbeul-Comico. Quant au Commissaire de Police Abdou Sarr, ancien Commissaire de l’arrondissement de Médina, il est le nouveau responsable de celui des Parcelles assainies.

Le Commissaire de Police Cheikh Ndiaye, en service à la Direction de la Police judiciaire, est nommé Commissaire urbain de Tivaouane. Le Commissaire de Police El Hadji Ali Sow, ancien Commissaire d'arrondissement de Dieuppeul, est désormais au Point E, selon le communiqué.

Le Commissaire de Police Balla Kébé, ancien Commissaire d'arrondissement des Parcelles Assainies, est nommé Commissaire d'arrondissement de Biscuiterie-HJM. Le Commissaire de Police Dame Touré, précédemment Commissaire urbain de Linguère, est nommé Commissaire d'arrondissement de Ndamatou. Le Commissaire de Police Abdoul Aziz Diop, précédemment en service à la Direction de la Sécurité publique (DSP), est nommé Chef de la Brigade prévôtale.

Le Commissaire de Police Adja Astou Marone, ancien Commissaire d'arrondissement de Golf Sud, est nommée Commissaire d'arrondissement de Bel Air. Le Commissaire de Police Chérif Malamine Massaly, ancien Chef de la Brigade prévôtale, est nommé adjoint au Commissaire central de Rufisque, Chef de la Sûreté urbaine. Le Commissaire de Police Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, ancien Commissaire d'arrondissement de Yeumbeul Comico, est nommé Commissaire d'arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao.

Le Commissaire de Police Ousmane Ndao, précédemment à l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), est nommé Commissaire urbain de Linguère. Le Commissaire de Police Mame Arona Ba, ancien Commissaire d'arrondissement de Ndamatou, est nommé Commissaire d'arrondissement de Golf-Sud. Le Commissaire de Police Bassirou Ndiaye, précédemment en service à l'Office central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), est nommé Commissaire d'arrondissement de Grand-Dakar.

Dans la même lancée, le Commissaire de Police Adama Wellé, ancien Commissaire d'arrondissement de Grand Dakar, est affecté à l'Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (OCRTIS). Le Commissaire de Police Diame Varé Fall, ancien Commissaire d'arrondissement de Yeumbeul, a été nommé Commissaire d'arrondissement de Pikine Saint-Louis. Le Commissaire de Police Mountakha Khouma, ancien Commissaire d'arrondissement de l'Unité 15, est nommé Commissaire d'arrondissement de Grand-Yoff. Le Commissaire de Police Kimintang Ndao, ancien Commissaire d'arrondissement de Biscuiterie-HLM, est affecté à la Direction de la surveillance du Territoire (DST).

Pour finir, le Commissaire de Police Cheikh Ndiaye, précédemment en service à l'Office central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), est nommé Commissaire d'arrondissement de Jaxaay. Le Commissaire de Police Alexandre Denango Sarré, ancien Commissaire d'arrondissement de Grand-Yoff, est nommé Commissaire d'arrondissement de l'Unité 15. Le Commissaire de Police Babacar Mbaye, ancien adjoint au Commissaire d'arrondissement de Biscuiterie-HLM, est nommé Commissaire d'arrondissement de Rufisque Est. Le Commissaire de Police Masse Sène, ancien en service au Commissariat central de Mbour, est nommé adjoint au Commissaire central de Kaolack, Chef de la Sûreté urbaine. Le commissaire de Police Daouda Gueye, précédemment en service à la Sûreté urbaine, est affecté à la Direction de la Police judiciaire (DPJ).

THECIA P. NYOMBA EKOMIE