Changer le visage de la commune de Grand-Yoff, mais aussi la perception que certains ont de cette localité. C’est ce que veut l’Association Grand-Yoff Urban Culture Center (GY UCC) qui a rendu attractif le centre socio-culturel. Ce groupe de jeunes qui a organisé ce week-end une journée ‘’set-setal’’ et qui a embelli cet établissement public par des fresques murales, compte élargir son champ d’action pour les prochaines étapes.

Les membres de l’Association Grand-Yoff Urban Culture Center (GY UCC) veulent changer le visage de leur commune. Pour mieux s’impliquer dans l'avenir de leur localité, ils ont organisé, ce dimanche, une journée ‘’set-setal’’ (de nettoyage). Et pour cette première étape, c’est le centre socio-culturel qui a été choisi. Les populations qui ont massivement répondu à l’appel, ont bien nettoyé cet espace et ses alentours qui étaient encombrants. Pour entretenir les nombreux arbres qui se trouvent à la devanture et à l'intérieur du centre, elles ont coupé les branches cassées, les branches disgracieuses et les fleurs fanées. De plus, les initiateurs ont fait appel à des graffeurs qui ont joué leur partition. Ils ont réalisé une prestation de street art. De ces peintures murales qui ont embelli le bâtiment public, y figure un personnage emblématique de la culture hip-hop dans le monde. Il s’agit de O'Shea Jackson Sr. dit ‘’Ice Cube’’, rappeur, acteur, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma américain. On peut également y lire clairement : ‘’Centre socio-culturel de Grand-Yoff et le logo ‘’GY UCC’’.

Vêtu d’un jean marron et d’un débardeur taché de peinture, le graffeur Augustin alias Gus, donne des détails sur les fresques murales qu’il a réalisées avec d’autres artistes dont deux sont membres de l’association. ''Le plus important, ce n’était pas d’avoir un thème bien précis. Tout le monde connaît ce que représente Ice Cube pour la culture urbaine. Et toutes ces fresques permettent de démontrer que le hip-hop est bien existant à Grand-Yoff’’, a-t-il précisé.

Chef du centre socio-culturel de Grand-Yoff, Sambinta Seck s’est réjoui de cette prouesse. ‘’C’est une belle initiative, d’autant plus qu’ils l’ont fait spontanément. Les acteurs des cultures urbaines sont nos partenaires. Ils ont pensé à faire un investissement humain en élaguant un peu les arbres et en nettoyant. C’est une bonne chose pour le centre, parce qu’on a besoin qu’il soit propre et accueillant. Et ils en ont profité pour animer. C’est tout à fait à notre honneur. C’est bénéfique pour tout le monde’’, a apprécié l’homme. Il souhaite que les décorations soient poursuivies à l'intérieur et au niveau de l’autre façade se trouvant à côté de la mairie.

Artiste rappeur, producteur et président du groupement GY UCC, JsideB est revenu sur l’initiative et a expliqué le choix du centre et l’utilité d’avoir fait appel aux graffeurs pour qu’ils fassent des tags sur des figures du mouvement hip-hop. ‘’Nous représentons la culture, ici à Grand-Yoff, c’est pour cela qu’on a organisé cette activité. Débuter par ce ‘set-setal’ est une manière de montrer aux gens qu’il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et comme on est dans le milieu des cultures urbaines, on s’est dit qu’avant tout, il faut montrer que le hip-hop est présent dans ce centre socio-culturel’’, a-t-il dit. Il rassure que la prochaine étape consistera à élargir leur champ d’action.

En effet, il est prévu de faire la même chose dans d’autres quartiers pour instaurer la salubrité au niveau de Grand-Yoff.

Comme l’a dit Sambinta Seck, l’ambiance était au rendez-vous. Les acteurs des cultures urbaines ont assuré l’animation pour que l’initiative ait plus d’écho. Il y avait notamment des cyphers. Trois fois champion du Sénégal en DJing, DJ You de la structure Mako Def a rempli sa part du contrat. Lui et ses camarades ont été sollicités pour faire des mixes exceptionnels. ‘’Les jeunes ont besoin de ce centre culturel. Je crois que cette initiative valorise les métiers des cultures urbaines’’, a-t-il loué. ‘’Cela permet de faire comprendre à la population de Grand-Yoff qu’il y a une jeunesse consciente qui est là, qui veut conscientiser les autres, mais aussi qui souhaite vraiment que Grand-Yoff ait une nouvelle image’’, a-t-il ajouté.

Ballet traditionnel et percussion étaient également au rendez-vous. Famara Djiganli, artiste-musicien, percussionniste a mis la main à la pâte. ‘’C’est une première à Grand-Yoff. Il y a beaucoup d’artistes ici, mais on n’a jamais eu cette idée. Je salue l'engagement du SG Mamadou Tété Sané. J’ai vu qu’il est très ambitieux, et cela m’a motivé, en tant qu’artiste, à apporter ma contribution, à intégrer le mouvement’’, a confié le coordinateur du Ballet traditionnel Troupe Kaïra.

Pour sa part, Jocelyne Dancore, membre de l’association, estime que cette activité est initiée pour montrer le bon exemple. ‘’Parce que, dit-elle, partout où l’on se trouve, on doit nettoyer les lieux et embellir un peu. L’association est née en janvier dernier. Entre-temps, il y a de belles choses qui ont été faites. Souvent, les gens n’ont pas une bonne perception par rapport à la commune de Grand-Yoff. On essaie de montrer que partout où il y a de l'ombre, il y a aussi de la lumière’’. Grand-Yoff Urban Culture Center est un centre qui s'active dans la valorisation de la culture urbaine dans ladite localité et est aussi un espace culturel dédié aux métiers des cultures urbaines.