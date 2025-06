L’US Gorée, vainqueur de Teungueth FC (1-0), dans le cadre de la 26e journée, est le nouveau leader de la Ligue 1, au détriment du Jaraaf de Dakar battu par le Casa Sports (1-0).

Le fauteuil de leader de la Ligue 1 a encore changé d’occupant à l’issue de la 26e journée. C’est l’US Gorée qui retrouve la tête du classement grâce à sa victoire en déplacement sur la pelouse de Teungueth FC (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Séni Ndiaye à la39e mn.

Les Insulaires renouent ainsi avec le succès, après leur défaite à domicile face à Dakar Sacré-Cœur (0-2), le week-end dernier. Le club de Rufisque, qui a enregistré sa troisième défaite de suite, se rapproche de plus en plus de la zone de relégation en occupant la 13e place (28 pts).

Les Gorée ont aussi profité de la défaite du Jaraaf de Dakar pour se hisser à la première place. Le club de la Médina est tombé à Ziguinchor face au Casa Sports (1-0), dans le classique du championnat sénégalais au stade Aline Sitoé Diatta. Les deux équipes se sont neutralisées en première période. Au retour des vestiaires, les Ziguinchorois ont trouvé la voie du salut à la 73e mn grâce à Pape Sané.

Défait par l’AS Pikine (1-0), le Casa se relance et remonte à la 11e place (30 pts), avec huit points d’avance sur le premier relégable. Pour sa part, le Jaraaf (44 pts) est relégué à la 2e place, à trois longueurs de l’US Gorée.

L’Uso consolide sa 3e place

Dans la course pour le podium, l’Union sportive de Ouakam a consolidé sa 3e place en enregistrant sa troisième victoire de rang. Les Requins de Ouakam ont reçu et battu Jamono Fatick (15e, 22 pts), sur le score de deux buts à un. Les Ouakamois ont ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première période par Djiby Ndoye (45e+1). En seconde période, Fodé Camara a sécurisé l’avance de son équipe en inscrivant le second but à la 59e mn. L’Uso compte désormais quatre points d’avance sur ses devanciers WallyDaan (4e, 39 pts) et Ajel (5e, 39 pts), qui ont concédé chacun un nul, ce dimanche. Le club de Thiès a été tenu en échec (1-1) par la Sonacos de Diourbel (12e, 29 pts). Mame Thioune a ouvert le score pour WallyDaan dans les arrêts de jeu de la première période (45e+2, 1-0). Le promu n’a pas su conserver son avantage. Les visiteurs ont égalisé à cinq minutes de la fin du temps réglementaire grâce à Alassane Diouf (85e, 1-1).

C’est sur le même score que l’Ajel et Génération Foot (6e, 37 pts) se sont quittées. Les Grenats espéraient renouer avec la victoire (après deux nuls d’affilée), en ouvrant le score à la 54e mn par Abdoulaye Agne Dia (0-1). Malheureusement, les Rufisquois ont arraché le point du nul dans les ultimes moments grâce à Amadou Coly (90e +1, 1-1).

Linguère (8e, 36 pts) et Dakar Sacré-Cœur (9e, 32 pts) ont également fait match nul (1-1). Les Académiciens de la Sicap ont ouvert le score à la 42e mn grâce à Thurbuce. Mais la joie n’a été que de courte durée, car les Saint-Louisiens ont remis les pendules à l’heure deux minutes après par Mame Thierno Dioum (44e, 1-1). Après trois nuls successifs, l’ASC HLM (14e, 28 pts) a renoué avec le succès (1-0) en battant Oslo FA (22 pts), qui s’enfonce dans la dernière place du classement. C’est au bout du suspense qu’El Hadj Sall a délivré le public du stade municipal des HLM en inscrivant l’unique but de la victoire à la 5e mn des arrêts de jeu (90e+5).

GFC-AS Pikine, le derby de la banlieue à huis clos, ce mercredi

Initialement prévu dimanche dernier, le derby de la banlieue devant opposer le Guédiawaye FC (10e, 32 pts) à l’AS Pikine (7e, 36 pts) a été finalement reporté sur décision du préfet de Dakar pour des raisons de sécurité. Face à cet acte préfectoral, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a décidé de faire jouer la rencontre à huis clos, ce mercredi après-midi (16 h 30), au stade Lat Dior de Thiès.

Résultats US Ouakam - Jamono Fatick 2-0 Teungueth FC - US Gorée 0-1 Linguère - Dakar Sacré-Cœur 1-1 ASC HLM - Oslo FA a1-0 Casa Sports - Jaraaf 1-0 Ajel - Génération Foot 1-1 WallyDaan - Sonacos 1-1 Mercredi Stade Lat Dior 17h Guédiawaye FC - AS Pikine

