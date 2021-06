Opération sécurisation

Une opération dénommée "Senouya" a été menée par la Zone militaire n°4, en collaboration avec les forces militaires et paramilitaires (gendarmerie nationale, brigade nationale des sapeurs-pompiers, police nationale, douane, service des eaux et forêts, parcs nationaux).

Cette opération avait pour objectif de démanteler des sites d’orpaillages clandestins identifiés au niveau du département de Saraya et de lutter contre les trafics illicites en tout genre menés dans cette zone, d’après Emedia. Cette intervention était l’occasion, pour les forces militaires, de faire plusieurs découvertes.

Ainsi, cinq sites d’orpaillages clandestins (‘’dioura’’) ont été démantelés à Niafa Mana Bougou, Sayan Soutou, Mama Kono, Douta et Fadoucou. Il y a eu également 377 personnes interpellées dont 193 Sénégalais et 184 étrangers dont 83 femmes. La gendarmerie nationale a déféré, pour infractions diverses, 16 personnes. Du matériel a également été saisi, notamment une Toyota L200, 137 groupes électrogènes, 31 marteaux-piqueurs, 6 pompes à eau, 80 cracheurs, une moto de type Appach, un panneau solaire, 19 bidons d’essence, 2 cartons d’huile moteur. Un débit de boissons clandestin a aussi été démantelé et le matériel saisi par la brigade de gendarmerie de Saraya. L’Etat-major général des armées se félicite de cette opération.