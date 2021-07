Aveuglée par sa jalousie, Fatou Faye lacère la joue d’Adja Aicha Mbow. Croyant que cette dernière est sa rivale, elle menace de la défigurer puis de la tuer. Le seul tort de sa victime est d’avoir dit, en blaguant, qu’elle sera la deuxième épouse de Maguette Seck, amant de la prévenue. Alors que celle-ci reste convaincue que cette place lui revient.

Pour préserver sa place de future deuxième épouse de Maguette Seck, Fatou Faye ne badine pas. Ça, Adja Aicha Mbow l’a appris à ses dépens. En effet, pour avoir dit, au cours d’une blague, qu’elle est la future deuxième épouse du cordonnier Maguette Seck, elle s’est retrouvée avec une joue lacérée. Les faits se sont déroulés le 13 juillet 2020, aux environs de 20 h, à la Médina.

Adja Aicha Mbow, commerçante de son état, s’est rendue à l’atelier du cordonnier Maguette Seck. Elle trouve sur place la petite amie de celle-ci, Fatou Faye. Selon Adja A. Mbow, quand un vendeur de lunettes est arrivé, Maguette, qui voulait s’offrir une paire, a demandé l’avis de sa petite amie. ‘’Très remontée, cette dernière lui a demandé de s’adresser à moi, comme je me réclame sa future deuxième épouse’’, soutient la plaignante Adja Aicha Mbow. ‘’J’ai ignoré sa remarque. Mais, à ma grande surprise, elle s’est levée et s’est jetée sur moi. Elle m’a rouée de coups. Son petit ami et Bara Mbow sont intervenus et l’ont fait sortir de l’atelier’’, raconte-t-elle.

Poursuivant sa déclaration sur le film de son agression, elle affirme : ‘’Non satisfaite, elle s’est introduite une nouvelle fois dans l’atelier. Elle a saisi un couteau et s’est, de nouveau, jetée sur moi. Elle m’a entaillé la joue avec son arme. En voulant me protéger, je me suis blessée à la main.’’

‘’Malgré mon sang qui giclait abondamment, elle continuait à proférer des menaces à mon encontre. Elle a menacé de me tuer, ensuite de tuer ma sœur et toute ma famille. Très agressive, elle a menacé de ne pas épargner mon visage, car je suis plus belle qu’elle’’, renchérit-elle.

Conduite à l’hôpital par Bara Mbow, le médecin lui a établi un certificat médical d’incapacité temporaire de travail (ITT) de 16 jours.

Face au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des délits de détention illégale d’arme, menaces de mort, violences et voies de fait et de coups et blessures volontaires, Fatou Faye évoque l’excuse de la provocation.

D’abord, elle réfute la détention d’arme. A l’en croire, elle a griffé la plaignante qui l’a mise en colère. Même si elle regrette avoir attaqué celle-ci, elle conteste également l’avoir menacée de mort.

Mais les déclarations des témoins Bara Mbow et Maguette Seck ne corroborent pas ses allégations. Ces derniers renseignent que la prévenue détenait un couteau. D’ailleurs, Bara soutient avoir arraché l’arme, pour délivrer Adja Aicha Mbow de la furie de Fatou Faye.

L’avocat de la partie civile a réclamé un million de francs CFA pour le compte de sa cliente. De son côté, le représentant du ministère public a requis un mois d’emprisonnement ferme.

Les avocats de la défense ont sollicité la relaxe de leur cliente des délits de détention illégale d’arme et de menaces de mort. S’agissant du chef de coups et blessures volontaires, ils ont imploré la clémence du tribunal, d’autant plus que leur cliente a été provoquée par la plaignante.

Au terme de leur plaidoirie, le tribunal a reconnu Fatou Faye coupable de coups et blessures volontaires et de détention illégale d’arme. Il l’a relaxée des chefs de menaces et de violences et voies de fait. Elle a écopé d’une peine d’un mois avec sursis.

En outre, elle doit allouer à la partie Adja Aicha Mbow la somme de 300 mille francs CFA pour dédommagement.