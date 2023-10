Pharmaceutique en Afrique  

Une mission conjointe de l’initiative Team Europe pour la production et l’accès aux vaccins, médicaments et technologies de santé en Afrique (« MAV+ ») est au Sénégal pour un dialogue approfondi avec les acteurs du secteur public et privé. Dans le cadre de cette mission, selon un communiqué parvenu à notre rédaction, l’Union européenne (UE) et l’Allemagne ont annoncé un appui financier de 36 milliards FCFA pour un accompagnement à 360° de l’industrie pharmaceutique. Cet appui financier est un don non remboursable, d’après la même source.

‘’Cet appui financier supplémentaire dédié à la souveraineté pharmaceutique du continent africain fait l’objet d’une cérémonie de signature à l’occasion du « Global Gateway » forum qui se déroule actuellement à Bruxelles avec la participation de l’Union africaine, d'Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne, et de Macky Sall, président de la République du Sénégal. En ligne avec la stratégie « Global Gateway » et le plan de relance de l’industrie pharmaceutique du Sénégal, ces financements sous la forme de dons doivent renforcer l’écosystème nécessaire au déploiement d’une industrie pharmaceutique.

Il s’agit notamment du renforcement des compétences dans la fabrication de produits biologiques et dans la recherche et développement, ou encore de l’appui à la dynamique privée, et en particulier celle du secteur privé européen, grâce à un environnement d’investissement plus favorable. Cet appui s’ajoute au financement de plus de 107 milliards FCFA déjà apporté par la Team Europe (UE, Banque européenne d’investissement, Allemagne, Belgique, France et Luxembourg), pour appuyer le plan de relance de l’industrie pharmaceutique du Sénégal, et notamment la construction et l’équipement de la plateforme de production de vaccins Madiba portée par l’Institut Pasteur de Dakar’’, explique-t-on dans le document.