Une compétition de natation a été organisée hier, en marge de la Foire internationale de Kaolack (Fika). Le président du comité d’organisation de la Fika, Serigne Mboup, en était le parrain. La compétition s’est déroulée à la plage de Koundam. Le président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage, Oumar Niasse, a profité de l’occasion pour lister certains problèmes auxquels ils sont confrontés.

‘’Nous avons des difficultés de formation. Beaucoup de jeunes sortent d’ici avec des médailles d’or, d’argent, de bronze en rêvant d’être champions d’Afrique et des Jeux olympiques. Nous voulons une piscine pour une bonne formation et cela constitue une vieille doléance’’, a plaidé Oumar Niasse. Celui-ci de souligner que ‘’tout le travail que nous faisons n’est pas visible, à cause des mauvaises conditions dans lesquelles nous évoluons’’.

Le parrain Serigne Mboup a promis une piscine olympique ainsi qu’un musée au Cœur de ville de Kaolack. Il a souligné que chacun doit pouvoir nager, car c’est une discipline comme les autres. Il s’engage à aider les associations sportives et culturelles à avoir des projets économiques. Ce qui va leur permettre d’avoir des revenus. La présidente des femmes rurales et conseillère au Conseil économique, social et environnemental (Cese) Ndiouck Mbaye a salué l’initiative et apprécié le geste posé par le parrain.