Pluvieux juin 

Deux événements pluvio-orageux marqués se dérouleront du 12 au 15 juin et du 17 au 19 juin 2022, a annoncé mardi l’Anacim lors d’une réunion décadaire du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP), son bras technique, pour présenter les prévisions de la première décade de juin et la situation des divers secteurs d’activités.

Selon les prévisionnistes, les orages et les pluies devraient progressivement intéresser tout le pays au cours de ces deux périodes. Sur la situation du suivi pastoral de cette décade, le pâturage existe encore faiblement dans le Haut-Diéri de Podor et sert cette année de réserve pour la zone sylvo-pastorale, alors que les fortes pluies enregistrées les 26 et 27 mai ont impacté sur la quantité et la qualité de la paille (…) La situation zoosanitaire est marquée par la présence de maladies animales durant cette décade, rapporte l’APS.

Pour sa part, le Centre de suivi écologique (CSE) a présenté la végétation durant la première décade du mois de juin marquée par une installation timide de la végétation sur la majeure partie du territoire national, avec des valeurs du NDV1 (indice de végétation qui renseigne sur l’état de croissance) qui sont faibles à moyennes. Cependant, ces valeurs sont relativement plus élevées que celles de l’année 2021 à la même période dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou.

Cette situation peut être expliquée par les événements pluviométriques observés dans ces régions. De son côté, le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) indique que la décade du mois de juin 2022 serait caractérisée par des offres faibles dans les marchés ruraux de collecte et des stocks moyens à faibles dans les marchés urbains pour les produits locaux secs (…).