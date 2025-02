Pour diriger la Société des infrastructures de réparation navale (Sirn), le choix de Diomaye s'est porté sur Babacar Faye. Qui est cet expert des études topographiques et géodésiques, titulaire d'un Bac S1 et secrétaire national chargé des opérations électorales du Pastef ?

Il y a quelques semaines, le président de la République a confié à Babacar Faye la direction de la Sirn. En 2018, il a débuté sa formation de base en sécurité à l’École nationale de formation maritime de Dakar. Il est titulaire d’un Master 2 géomètre-topographie (grade ingénieur) de l’Unité de formation et de recherches sciences de l’ingénieur de l’université Iba Der Thiam de Thiès.

Auparavant, en 2012, il avait obtenu sa Licence de mathématiques à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, après avoir décroché son Bac, série S1, en 2008.

En tant qu'expert, il excelle dans les études topographiques et géodésiques ainsi que dans les travaux fonciers et maritimes. Ses compétences incluent la cartographie maritime (études bathymétriques monofaisceau et multifaisceaux), le suivi de dragage, la protection côtière et la réalisation d'offres techniques pour des études bathymétriques et géophysiques.

Babacar Faye a également travaillé sur divers projets sous-marins en tant qu’ingénieur géomètre et hydrographe, réalisant des études bathymétriques et topographiques pour plusieurs dizaines de projets maritimes et fluviaux au Sénégal et dans la sous-région, tout en participant à des projets de suivi de dragage.

Côté expérience, il a collaboré avec plusieurs entreprises au Sénégal, mais aussi en Afrique, notamment en Guinée, en Gambie et en Sierra Leone, principalement dans le cadre d’études hydrographiques pour des infrastructures maritimes.

La Sirn, rappelons-le, est une société anonyme à participation publique majoritaire, avec un capital de 4 356 890 000 F CFA, détenu à 99,97 % par l'État du Sénégal. Le reste du capital est réparti entre différents actionnaires. La Sirn est régie par l’Acte uniforme de l'Ohada révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ainsi que par la loi d'orientation 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic.

État des lieux de la Sirn

Après sa prise de fonction, Babacar Faye a dû s'imprégner des dossiers de passation, notamment celui du contrat de partenariat public-privé pour la reprise, la réhabilitation, le financement, l'exploitation et la maintenance du chantier naval de Dakar. Il a pris en charge les diligences nécessaires dès la première semaine afin de lancer l'appel d'offres pour le dossier de préqualification. Cette première phase de compétition ouverte lui permettra ensuite d'ouvrir l'appel à candidatures pour choisir le futur partenaire qui exploitera les infrastructures de réparation navale de la Sirn, dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP).

En effet, conformément à ses statuts, la Sirn a pour principales missions la réhabilitation des infrastructures de réparation navale, la gestion des infrastructures cédées par l'État, et la création de conditions favorables à l'investissement pour développer la réparation et la construction navales.

Elle intervient dans deux domaines majeurs : la réparation navale et la construction navale. Dans le cadre de la première phase, selon son DG, la Sirn a établi des partenariats avec des industriels ayant implanté leurs usines au Sénégal. L'innovation majeure de ce projet réside dans la fabrication locale de pirogues en fibre de verre et de bateaux de pêche semi-industriels, favorisant ainsi le transfert de technologie et la création d'emplois directs et indirects. Actuellement, trois usines sont opérationnelles et les acteurs de la pêche ont déjà commencé à exploiter les pirogues en fibre de verre.

Au cours de l'année, la Sirn s'activera dans la construction des prototypes de bateaux semi-industriels pour la pêche.

Ambitions à la tête de la Sirn

Pour Babacar Faye, la Sirn est un maillon essentiel de l'économie maritime ouest-africaine, grâce au positionnement stratégique de ses infrastructures. Son ambition est de transformer institutionnellement la structure afin de tirer pleinement parti de sa position et d'atteindre une autonomie financière, couvrant ainsi ses besoins en investissements et ses charges de fonctionnement.

Pour y parvenir, un changement de paradigme est nécessaire, tant dans la gestion interne que dans les relations avec les partenaires, en privilégiant un cadre de collaboration ‘’gagnant-gagnant’’. Il souhaite également améliorer la visibilité de la Sirn et la positionner au premier plan du secteur, tout en poursuivant les missions définies par ses statuts et les orientations stratégiques de l'Agenda Sénégal 2050.

Pour atteindre ses objectifs, il a promis de rencontrer individuellement ses partenaires actuels impliqués dans le projet de construction navale, afin de renforcer les relations et poser les bases d'une collaboration future répondant aux besoins du secteur.

Il tient également à rassurer les acteurs de la pêche du soutien indéfectible de la Sirn et de l'État du Sénégal dans l'acquisition des pirogues en fibre de verre et des bateaux de pêche semi-industriels. À ses collaborateurs de la Sirn, il a confié qu’ils constituent un maillon clé dans la réussite de la mission qui leur a été confiée.

Engagement politique

Depuis octobre 2022, Babacar Faye occupe le poste de secrétaire national chargé des opérations électorales du Pastef. Il a rejoint le parti en 2017, séduit par la vision politique de son président et sa volonté de souverainisme. Au sein du parti, il a gravi les échelons, devenant membre du pôle appareil électoral, puis sous-secrétaire chargé des opérations électorales.

Sous cette casquette, il a coordonné le processus électoral de la coalition Yewwi Askan Wi pour les élections locales de janvier 2022 et les Législatives de juillet de la même année. Grâce au travail acharné de son équipe, un puissant appareil électoral a été mis en place, permettant d'obtenir des résultats probants.

Sur le plan du militantisme, il a été désigné en 2018 point focal du parti à Dakar-Plateau pour redynamiser le parti dans la commune. Actuellement, il fait partie des vice-coordonnateurs de la section communale de Fatick.

CHEIKH THIAM