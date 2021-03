En colère après son but non accordé contre la Serbie (2-2) samedi, en éliminatoires du Mondial 2022, l’attaquant du Portugal Cristiano Ronaldo (36 ans, 172 sélections et 102 buts) a jeté son brassard en quittant la pelouse.

Un geste que certains ont jugé excessif et surtout irrespectueux. Alors que le sélectionneur Fernando Santos ne voit aucune raison de sanctionner son capitaine. "Il va garder le brassard, tant que cela n’offense personne, a répondu le coach portugais aux journalistes. Il est un exemple, vous l’avez écrit des milliers de fois.

Tous les joueurs qui participent aux conférences de presse disent la même chose : il est un exemple. Dans son travail au quotidien, à l’entraînement… Il est un exemple pour tout le monde, même dans sa vie privée." "S’il avait offensé la sélection, ses coéquipiers voire la fédération, alors oui, nous aurions réfléchi, examiné la situation de plus près. Mais rien de tout cela ne s’est produit. Personne ne dit que son geste était beau mais de là à remettre en cause son capitanat… Il n'a offensé ni ses coéquipiers, ni la fédération. Il a été le premier à reconnaître qu’il n’aurait probablement pas dû", a rappelé Santos.

…L’arbitre prend la parole

Lors du nul entre le Portugal et la Serbie (2-2) samedi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'arbitre de la rencontre, Danny Makkelie, a refusé un but évident à Cristiano Ronaldo en fin de partie. Très critiqué, le Néerlandais a pris la parole pour le média lusitanien A Bola ce lundi. "Selon la politique de la FIFA, tout ce que je peux dire, c'est que je me suis excusé auprès de l'entraîneur national, M. Fernando Santos, et de l'équipe portugaise pour ce qui s'est passé. En tant qu'équipe d'arbitrage, nous travaillons toujours dur pour prendre de bonnes décisions. Lorsque nous sommes au cœur de l'actualité de cette manière, cela ne nous satisfait pas du tout", a confié Makkelie.