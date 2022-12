Sidy Diop échappe de justesse à une peine d’emprisonnement ferme. Condamné à un mois avec sursis, il détenait par dévers lui une vidéo de son ami M. Maiga qui entretenait des rapports sexuels avec sa petite-amie.

Si les réseaux sociaux constituent de manière générale un moyen d’échange, d’autres l’utilisent comme moyen de pression. Et parfois, le détournement de ces plateformes peut causer des conséquences néfastes chez beaucoup de personnes qui par malchance se sont retrouvées dans une position vulnérable. La plupart de ces gens se retrouvent dans une détresse indescriptible, parce que des vidéos de leur intimité se retrouvent sur la toile. Sujettes à des menaces et chantages, les victimes font recours à la justice en dernier ressort. C’est le cas de la demoiselle O. Thiaw.

A cause d’une rumeur, la jeune fille de 19 ans est devenue la proie d’un individu malintentionné. Pourtant, elle n’est pas la personne qui apparaît sur la vidéo qui a poussé ses voisins à colporter des insanités sur elle. Poussant le bouchon plus loin, une personne anonyme a envoyé lesdites vidéos obscènes à ses parents et à sa sœur. Auparavant, la demoiselle avait été victime de menaces de la part d’un de ses voisins, en l'occurrence, Sidy Diop.

Le jeune homme a eu l’outrecuidance de contacter la jeune fille pour lui demander de l’argent, au risque de remettre ces images compromettantes entre les mains d'Adamo. C’est ainsi qu’une plainte a été déposée contre Sidy Diop. Arrêté et placé sous mandat de dépôt, ce dernier âgé de 20 ans a comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

Poursuivi pour collecte de données à caractères personnels et menaces, Sidy Diop a contesté les faits. A l’en croire, c’est au terrain de basket qu’il a reçu la vidéo par AirDrop. En la visionnant, il a vu deux individus qui avaient des rapports sexuels. Ayant reconnu son ami M. Maiga grâce à son tatouage, il a interpellé celui-ci qui lui dit qu’il était avec sa petite-amie. Suite à cela, Sidy en a déduit que la petite-amie en question est la demoiselle O. Thiaw. ‘’Je voulais juste la conseiller. Tout le monde parlait d’elle dans le quartier. Je n’ai jamais eu l’intention de la menacer’’, s’est-il défendu.

Il a ensuite présenté ses excuses au tribunal et la partie civile. Celle-ci de préciser qu’elle n’a jamais été la petite-amie de M. Maiga. Son seul souhait étant de laver son honneur, elle n’a pas réclamé de dommages et intérêts.

Le représentant du ministère public, après avoir demandé que le délit de collecte illicite de données personnelles soit écarté, a requis la peine d'un an dont six mois d’emprisonnement ferme contre Sidy Diop pour les chefs de détention d’images contraires aux bonnes mœurs et menaces.

Les avocats de la défense ont sollicité une application bienveillante de la loi.

Au terme des plaidoiries, le juge a reconnu Sidy Diop coupable de menaces. Il a écopé d’une peine d'un mois assorti du sursis.

MAGUETTE NDAO