Après avoir passé environ 15 jours de détention, Coura Kébé n’est pas encore sortie de l’auberge. Cette jeune mère a écopé d’une peine de deux ans dont un mois ferme pour CBV avec préméditation sur Maman Sarr. La prévenue a versé de l’eau chaude mélangée à de l’urine sur cette dernière.

Coura Kébé, qui avait versé une cafetière remplie d’eau chaude mélangée à de l’urine à sa voisine, est condamnée à 2 ans de prison dont un mois ferme. Elle est reconnue coupable du délit de CBV avec préméditation sur Maman Sarr, nièce de sa bailleresse. Elle faisait une nouvelle fois face au juge du tribunal d’instance de Dakar, hier.

En effet, jugée la semaine dernière, le délibéré qui devait être prononcé hier a été rabattu, car la plaignante est venue partager sa version des faits.

Tout est parti d’une querelle de borne fontaine entre les deux dames qui vivent sous le même toit. Venue de son Saloum natal pour rejoindre son cher époux, Coura Kébé ne supporte guère les moqueries de ses colocataires, particulièrement la nièce de la bailleresse de son mari. Ainsi, les disputes avec elle se multiplient. La veille des faits, elles ont eu trois altercations. A chaque fois, les voisins parvenaient à les séparer. Mais Coura Kébé, qui n’était toujours pas satisfaite, fait bouillir de l’eau et de l’urine qu’elle déverse sur Maman qui se trouvait au seuil de la maison avec son enfant.

‘’J’ai tellement hurlé que j’ai alerté tout le monde. Elle m’a retrouvée dehors, alors que j’attendais le bus pour conduire mon enfant à l’école. J’ai des brûlures partout sur le dos’’, renseigne la plaignante.

Ce que réfute Coura Kébé. A l’en croire, c’est Maman qui l’a retrouvée dans la chambre, alors qu’elle préparait le petit-déjeuner, pour se moquer d’elle. Ensuite, renseigne-t-elle, celle-ci l’a attaquée. ‘’Par inadvertance, j’ai déversé l’eau chaude sur elle. Il n’y avait pas d’urine’’, s’est-elle défendue.

Ses déclarations sont battues en brèche par les témoins qui ont tous dit qu’elle a retrouvé sa victime dehors et lui a aspergé cette eau bouillante qui puait l’urine.

La représentante du ministère public, qui avait requis deux ans dont six mois ferme lors de l’audience précédente, a requis hier deux ans dont huit mois ferme. Selon elle, la préméditation est constante, car les blessures de la plaignante en attestent.

Ce que conteste Me Baba Diop de la défense. Selon la robe noire, les blessures de la partie civile ne sont pas aussi graves qu’elle essaie de le faire croire. ‘’Ses plaies se sont cicatrisées. Ce n’est pas une brûlure du second degré. De plus, elle n’a pas mis de l’urine dans la cafetière. C’était un accident’’, a plaidé Me Diop. L’avocat a, à cet effet, sollicité une application bienveillante de la loi.

Malgré les tentatives de son client de la faire sortir de prison, Coura Kébé va devoir prendre son mal en patience. Condamnée à deux ans de prison dont un mois ferme, elle retourne à la citadelle du silence.