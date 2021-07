La mesure prise par l’Administration pénitentiaire pour protéger les prisonniers en suspendant les visites depuis hier dans toutes les prisons du pays, est saluée par l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred). Mais elle demande que ces mesures soient accompagnées de campagnes de vaccination pour les agents et les détenus qui le souhaitent. Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, l'Asred constate un manque d'infrastructures pour accueillir les détenus nouvellement placés sous mandat de dépôt et dont le nombre ne cesse d'accroître au fil des jours, du fait des mandats de dépôt systématiques.

Ce qui est à l'origine du surpeuplement et des longues attentes qui sont toujours d'actualité. Pour juguler cet impair, l'Asred a mis sur la table des autorités une certaine proposition. Il s'agit de la construction de nouveaux locaux et une augmentation du budget alloué aux prisons, notamment pour faire face à cette pandémie en milieu carcéral, une mise sur pied des services sociaux éducatifs pour permettre aux détenus de pouvoir organiser des séances d'appels vidéos pour qu'ils puissent voir leur famille, particulièrement leurs enfants qui ne cessent de réclamer leurs parents, car ceci va faciliter les liens entre la personne détenue et sa famille. L'Asred s'est aussi désolée de la montée en puissance de la criminalité liée à l'échec de la réinsertion sociale qui demeure le principal problème de la Direction de l'administration pénitentiaire par faute de moyens.