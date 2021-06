Les litiges fonciers deviennent de plus en plus nombreux et inquiétants dans la cité religieuse. C’est ce qui explique la mise en place prochaine, par le khalife général des mourides, d’une commission de recensement des habitations pour éviter que de telles pratiques puissent continuer. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké demande d’y mettre fin.

La pléthore de litiges fonciers dans la cité religieuse inquiète au plus haut sommet de la hiérarchie mouride. Pour le khalife général des mourides, il faut y mettre un terme, avant que cela ne dégénère. C’est ainsi que les directives du khalife général des mourides au maire de la commune et aux chefs de village ont été transmises par son porte-parole. Revenant sur l’objet de la rencontre, Cheikh Bassiru Mbacké Abdou Khadre dira aux chefs de village et délégués de quartier : « Nous vous disons qu’il y a beaucoup de litiges fonciers à Touba. Si vous partez au tribunal d’instance de Mbacké et au tribunal de grande instance de Diourbel, ce sont les litiges fonciers de Touba qui constituent le plus grand nombre d’affaires à juger ».

Pour régler ce problème, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre informe de la mise en place d’une commission, parce que, explique-t-il : « On constate qu’une maison peut appartenir à deux ou trois personnes. Les quartiers où il y a beaucoup de litiges, le khalife a instruit d’y trouver une solution. Nous allons mettre en place des commissions, avec 7 personnes, pour recenser les litiges et les régler, parce qu’il est inacceptable que des familles se déchirent, à cause des problèmes fonciers. C’est ce que le défunt khalife Serigne Saliou a toujours voulu éviter. D’ailleurs, même du côté du passage de l’autoroute, vous voyez que les gens essayaient d’y construire. Mais, cela a été arrêté. Il nous faut revenir à ce que Serigne Touba avait dit concernant l’agrandissement de Touba ».

Donc, il a été aussi instruit aux chefs de village d’organiser des rencontres mensuelles qui consisteront à l’organisation de séances de restitution des rencontres au profit des délégués de quartier, afin qu’ils soient au même niveau d’information. Après avoir confié clairement que c’est sur ‘ndiguel’ du khalife général des mourides que cette rencontre a été organisée, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a tenu à rappeler les interdits et la sacralité de la ville. Il invite tout un chacun à s’y conformer, car, dit-il, « le khalife y accorde une importance particulière et entend œuvrer ainsi comme l’ont fait les différents khalifes »

La leçon aux forces de l’ordre et aux talibés

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de Babacar Ibra Mar, sous-préfet de l’arrondissement de Ndame, a été une occasion pour le porte-parole du khalife général des mourides de revenir, de long en large, sur ce que doivent être les rapports entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Aux forces de défense et de sécurité, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre rappelle leur mission. « Elles doivent savoir qu’elles sont sous le ‘ndiguel’ du khalife, par conséquent, ces hommes de loi doivent savoir que leur mission est la sécurisation des personnes et des biens. Elles doivent savoir raison garder dans l’exercice de leur mission. Elles doivent savoir qu’elles ont en face d’elles des humains et non des animaux », déclare Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

Aux talibés, note le porte-parole, « le khalife fait injonction de vouer un très grand respect à ces hommes de loi qui, dés fois, peuvent déraper dans l’exercice de leur mission. » Par conséquent, conclut-il : « Vous devez œuvrer à huiler les rapports ».

S’exprimant sur la pratique du football dans la cité religieuse, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre dira aux chefs de villages ceci : « Il faut interdire la pratique du football dans cette cité religieuse. Monsieur le sous-préfet, il faut aider les délégués de quartier à appliquer cette mesure ».

Concernant les doléances des quartiers, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a laissé entende qu’elles ‘’doivent parvenir à Moustapha Gaye, désigné pour la circonstance. Charge à lui de faire les remontées aux chefs de village et au maire ».

Le porte-parole du khalife général a aussi demandé au maire de curer les canaux, en rapport avec les chefs de village, mais aussi de prendre en charge les ordures ménagères pour éviter le paludisme, en perspective de l’hivernage qui va s’installer.

Boucar Aliou Diallo