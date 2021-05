Quels enseignements tirer de l’incendie de l’hôpital Maguette Lo

Le décès de plusieurs nouveaux nés à l’hôpital Maguette LO de Linguère doit interpeller tous les sénégalais. Je profite de cette modeste contribution pour présenter mes condoléances aux familles des victimes et souhaite beaucoup de courage aux mamans, et Dieu sait qu’elles en ont besoin.

Ce qui s’est passé dans cet hôpital n’aurait dû jamais arriver s’il y’avait eu une bonne organisation. Ce qui s’est passé dans cet établissement de soins, peut arriver demain dans n’importe quel autre Etablissement Recevant du Public, dans n’importe quel Immeuble de Grande Hauteur ou dans n’importe quelle Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.

Dans les pays Africains, la sécurité est souvent reléguée au second plan. Nous ne prenons pas suffisamment en compte la problématique de la sécurité dans nos projets. Il

arrive même que, pour sanctionner un travailleur, on l’affecte à la sécurité, ce qui démontre la place occupée par celle-ci dans certaines entreprises.Nous oublions souvent que la sécurité est un pilier du développement durable car si nous ne protégeons pas nos employés, notre outil de travail, nos produits, nous ne pourrons pas produire de la richesse.

En cas d’accident, on assistera à une pollution de l’environnement, une perte des équipements de production. L’entreprise ne pourra plus vendre, ses finances en seront affectées.

Cela aura donc un impact environnemental, financier et social avec des réductions d’effectifs.

Investir dans la sécurité globale, permet de préserver des vies humaines mais aussi les infrastructures et les outils de production et cela n’a pas de prix. Je voudrais rappeler que la sécurité incendie est régie par des textes réglementaires, des normes et des référentiels. Cet accident regrettable à l’hôpital Maguette LO de Linguère, doit obliger l’état à mettre en œuvre un vaste programme de mise en conformité des établissements de soins du pays. Un hôpital est un lieu unique on y trouve, des patients ou résidents présentant des difficultés d’autonomie ou reliés à des appareils, des visiteurs ne connaissant pas les lieux, des activités diverses susceptibles de générer des débuts d’incendie.

Les mesures de sécurité dans un hôpital doivent permettre en cas d’incendie, d’assurer une reprise rapide des activités (plan de reprise/continuité des activité PRA/PCA), d’assurer la sauvegarde des occupants et de limiter les effets du feu et des fumées.

Cela passe par une organisation basée sur des Moyens techniques, des Moyens humains et des procédures. Pour les Moyens techniques, il sera impératif de respecter les normes de construction et les principes fondamentaux de la sécurité, de mettre en place des moyens de prévention et de protection. Pour les Moyens humains, tout le personnel d’un établissement doit être sensibilisé contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital. Tout le personnel doit être formé à l’exécution des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer le transfert horizontal ou l’évacuation. Enfin le personnel doit être entrainé à la manœuvre des moyens d’extinction à travers des exercices.

Les Procédures doivent être basées sur le schéma d’alerte, l’organisation de l’évacuation, l’affichage des consignes indiquant la conduite à tenir par les occupants en cas d’incendie.

En matière de sécurité, le respect des textes réglementaires n’est pas négociable et le salut passe par le respect de ces derniers et des principes de la prévention, la mise en place des moyens de protection et une bonne organisation humaine.

Souleymane DIOUF

Ingénieur & Expert Diplômé en Management et gestion du risque Incendie

Personne Compétente en Radioprotection

Membre de l’AGRPI (Association des Ingénieurs en Maitrise de Risque de France)

Agrée CNPP

Agrée CFPA (Confederation Fire Protection Association EUROPE)

Directeur Général SECURISK