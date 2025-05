Les places pour les compétitions de clubs sont très recherchées en cette fin de saison. En Angleterre, Chelsea de Nicolas Jackson dispute la 5e place directement qualificative à la Ligue des champions de l’Uefa à Aston Villa. Alors qu’Al-Nassr de Sadio Mané, relégué à la 4e place de la Saudi Pro League, joue gros à domicile ce vendredi face à Al Taawon, dans le cadre de la 32e journée.

La fin de la saison réserve encOre beaucoup de suspense dans les différents championnats étrangers. Beaucoup de joueurs sénégalais jouent gros avec leurs clubs respectifs. Ce vendredi, en Angleterre et en Saudi Pro League, la course est rude pour les places qualificatives en Ligue des champions européens et en Ligue asiatique des champions.

Chelsea-Aston Villa : duel à distance

En concédant une défaite à St James Park face Newcastle (2-0), dimanche dernier, Chelsea (5e, 63 pts +19) s’est mis en difficulté. Aston Villa (6e, 63 pts +7), qui a battu Bournemouth (0-1), la veille, s’est relancé dans la course à la Ligue des champions en comptant le même nombre de points que les Blues.

Pour le compte de la 37e journée de Premier League, ce vendredi, les deux équipes vont se livrer à une bataille épique à distance. Et gare au perdant !

Chelsea va en découdre avec Manchester United (16e, 39 pts), à Stamford Bridge. Les Mancuniens sont assurés de rester en première division, mais sont largués pour les places européennes. Bien qu’ils n’aient plus grand-chose à gagner dans ce championnat, les hommes de Rúben Amorim, qui ont enchainé deux revers successifs, joueront pour l’honneur. Engagés sur une série de sept matchs sans victoire (cinq défaites et deux nuls), ils visent une fin de saison sur une note positive. À défaut, éviter une troisième défaite d’affilée. D’où le piège de la rencontre pour Chelsea.

Les Blues doivent donc être efficaces. Car Aston Villa espère prendre les trois lors de la réception de Tottenham (17e, 38 pts) de Pape Matar Sarr pour profiter d’un faux pas de Chelsea pour chiper la 5e place. Auteurs de deux victoires de rang, les Villans comptent capitaliser sur leur bonne dynamique. Face à une équipe des Spurs en difficulté (quatre défaites et un nul) et ayant déjà assuré le maintien, Aston Villa a un bon coup à jouer.

Sadio et Koulibaly sur le pont

En Arabie saoudite, Al-Nassr (4e, 63 pts) de Sadio Mané et Al-Hilal (2e, 68 pts) de Kalidou Koulibaly vont chercher à s’assurer l’une des trois places en Ligue asiatique des champions. Même s’ils ont pratiquement perdu leur titre de champion d’Arabie saoudite, le capitaine des Lions et ses coéquipiers ont pris une bonne option pour la qualification. À trois journées de la fin du championnat, Al-Hilal peut conforter sa 2e place lors du déplacement sur la pelouse d’Al-Fateh (13e, 33 pts), en match comptant pour la 32e journée de la Saudi Pro League, ce vendredi. En cas de victoire, les joueurs d’Al-Shalhoub seront quasiment qualifiés.

C’est loin d’être gagné, par contre, pour Sadio Mané et sa bande. Le club de Riyad doit se battre jusqu’au bout pour décrocher le ticket qualificatif. Al-Nassr est même relégué, provisoirement, à la 4e place, à la suite de la victoire d’Al-Qadisiya, qui s’est hissé à la troisième place (35 pts), avec deux longueurs d’avance. Al-Nassr est donc condamné à s’imposer face à Al-Taawon (8e, 41 pts). Al-Nassr avait marqué les esprits en s’imposant largement sur la pelouse d’Al-Okhdood (0-9), lundi dernier. Les hommes de Pioli vont essayer de rééditer le même résultat à domicile. Avec le soutien du public, Sadio Mané et ses coéquipiers peuvent atteindre cet objectif.

De plus, ils peuvent compter sur la forme pétillante de l’attaquant sénégalais. Sadio avait même claqué un quadruplé lors de ce festival offensif. Ce sera une occasion pour lui d’améliorer encore ses statistiques. Comptant treize buts et dix passes décisives en vingt-neuf matchs, le Sénégalais peut largement dépasser ses chiffres de sa première saison en Saudi Pro League. La saison dernière, l’ancien de Liverpool a inscrit 13 buts et 8 passes décisives en 32 apparitions sous le maillot d’Al-Nassr.

LOUIS GEORGES DIATTA