Le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, s’intéresse, dans sa Questekki d’hier, aux ressources naturelles découvertes en Côte d’Ivoire. Selon lui, la compagnie italienne ENI a eu la main heureuse, des milliards de barils de pétrole associés à du gaz naturel qui ont été découverts. ‘’Les prédateurs se frottent les mains ainsi que les caïds en politique. Ce pays est fragile, son capital social, institutionnel est faible.

Il sort d’une guerre civile, à l’origine de laquelle il y avait le pétrole aussi. Alassane Dramane Ouattara, ADO, a obtenu par la force de la gendarmerie et de la justice, un troisième mandat face à une opposition fragmentée au plan géographique, ethnique et souvent manipulée. Tout ce qu’il faut donc pour que la malédiction du pétrole s’installe. Le syndrome guinéen n’est pas loin. La Guinée, ‘’scandale géologique’’, vit sous cette malédiction. Le dictateur Alpha Condé a fait du forcing pour son troisième mandat. Il a été humilié comme il avait humilié l’imam de Conakry. Ainsi finissent les prédateurs sponsorisés et parrainés par la Françafrique’’, lit-on dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

...Sur un autre registre, le député a listé les cinq échecs de Macky Sall. Il s’agit, selon lui, de l’érection du building Mamadou Dia qui sera fermé pendant des mois après l’incendie. Pour un coût initial de 17 milliards F CFA, il est arrivé à 50 milliards, avec des ‘’malfaçons’’ pour une simple rénovation, la lutte contre les inondations, les prix du loyer, le chômage des jeunes, l’émigration et la flambée des prix de denrées de première nécessité. ‘’Le candidat Macky 2012 avait pris l’engagement de baisser les prix du riz brisé, de l’huile et du sucre. Son gouvernement a pris des mesures administratives dans ce sens. Sept ans plus tard, il reprend des mesures administratives pour bloquer temporairement les prix. Tout le monde le sait, le chômage et la hausse des prix sont insoutenables. Ce qui manque, c’est le réveil du mouvement syndical pour imposer l’agenda de la gouvernance démocratique. En attendant, il y a les mouvements citoyens comme Nio Lank’’, a conclu le président du mouvement Tekki.