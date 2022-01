Qui pour succéder à Mauricio Pochettino au PSG ? 

Chaque saison ou presque, les rumeurs autour d’un changement d’entraîneur se font nombreuses au Paris Saint-Germain. Depuis 2016 et le licenciement de Laurent Blanc, après un nouvel échec en quart de finale de LDC, le PSG a enchainé trois entraîneurs différents : Unai Emery : 2016-2018, Thomas Tuchel 2018-décembre 2020 et Mauricio Pochettino depuis janvier 2021. Toutefois, ni l’Espagnol, ni l’Allemand et ni l’Argentin ont réussi à imposer leur véritable patte sur l’effectif parisien. Face aux égos des stars parisiennes, qui se font de plus en plus nombreuses, et la pression des résultats, les coachs sont très souvent exténués pour ne pas dire plus et ne durent que très peu de temps dans la capitale. Il suffit de voir le parcours de Thomas Tuchel.

Après une première élimination en huitième de finale face à Manchester United en 2018, qui restera comme l’une des plus grosses humiliations de l’histoire du PSG, le technicien -aujourd’hui à Chelsea- a réussi ce que personne n’avait encore fait : emmener Paris en finale l’année suivante. Malheureusement pour eux, les Parisiens ont échoué lors du dernier match face au Bayern Munich lors du Final-8 à Lisbonne. Les quatre mois qui ont suivi ont été beaucoup plus difficiles pour le coach, qui a été remercié le 24 décembre en raison aussi de ses relations délicates avec Leonardo, le directeur sportif. C’est donc Mauricio Pochettino qui a pris le relai, et qui a emmené Paris jusqu’en demi-finale de la LDC (perdue face à Manchester City). Et l’ironie du sort, Thomas Tuchel a remporté la Coupe aux grandes oreilles avec Chelsea l’an passé !

Si l’Argentin a réussi des débuts prometteurs au Parc des Princes, les prestations parisiennes sont inquiétantes depuis le lancement de cette saison. L’ancien de Tottenham, proche du départ cet été, a du mal à gérer les stars et imposer ses véritables idées à son équipe. Résultat, le PSG a perdu le titre face au LOSC la saison passée ! Même si le PSG est leader à la trêve hivernale cette année, avec un bon matelas d’avance, Paris n’arrive pas à convaincre, pire il inquiète. En LDC, les Parisiens ont aussi eu beaucoup de mal à exister et ont terminé à la deuxième place du groupe derrière Manchester City.

Toutes ces difficultés ne passent pas inaperçues au Qatar, où les remises en question se font nombreuses en ces fêtes de fin d’année. Ces derniers temps, quand Manchester United se cherchait un nouvel entraîneur, Pochettino était d’ailleurs annoncé partant, d’autant plus que Zinédine Zidane, le grand rêve du Qatar, est libre de tout contrat. Tout naturellement, il est le favori des bookmakers pour prendre la succession de l’Argentin, qui devrait rester maximum jusqu’à la fin de la saison à Paris.

Le huitième de finale de LDC face au Real Madrid, programmé en février et mars prochain, actera à coup sûr la suite de l’aventure de l’ancien défenseur du PSG dans les années 2000. En cas d’élimination précoce, avec les énormes renforts arrivés cet été : Hakimi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, Mendes et surtout Lionel Messi, Pochettino n’a pas le droit à l’erreur et doit faire au moins aussi bien que l’année précédente !