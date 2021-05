Les sept commandements du Rasa ! Il faut souligner que le ‘’Rapport alternatif sur l’Afrique (RASA) numéro 01’’ interroge la situation et les évolutions souhaitables du continent africain sous le prisme de la souveraineté. Il tourne, essentiellement, autour de sept axes. Dans le premier axe, les auteurs insistent sur la nécessité de changer de paradigme au sortir de la crise actuelle. ‘’Ce retour à la ‘’normalité’’ est synonyme d’un maintien dans un système économique mondialisé qui s’est révélé incompatible avec une souveraineté économique et politique des pays africains. C’est en ce sens qu’il a été conclu dans ce rapport que, pour l’Afrique à venir, une voie lucide est celle de la déconnexion telle que préconisée par Samir Amin. En fait, l’exercice de la souveraineté ne peut se faire sans une stratégie de déconnexion vis-à-vis du système capitaliste mondialisé’’, relève le rapport. Quand on parle de système de domination, beaucoup pensent immédiatement aux pays occidentaux. Mais dans le Rapport, il est également relevé la domination chinoise qui enfonce également le Continent dans le sous-développement. A ce propos, dans le deuxième axe qui porte sur la souveraineté économique, il est surtout question de la sauvegarde des matières premières et débouchés contre l’hégémonie industrielle chinoise. ‘’L’Afrique doit trouver les moyens de tirer un meilleur profit de ses ressources naturelles, en réinventant les stratégies de valorisation locale. Le premier pas à franchir pour l’Afrique est ainsi de gagner son autonomie financière et de compter sur ses propres infrastructures en promouvant son secteur privé’’. Dans la même veine, le Rasa recommande quelques voies pour retrouver une souveraineté alimentaire, un tissu industriel fort et autonome et une gestion des ressources minières moins extraverties. ‘’Ainsi, pour la souveraineté alimentaire, il est recommandé de favoriser un développement agricole qui reposera sur quatre piliers : une réforme radicale du foncier agricole ; une garantie de prix agricoles durablement rémunérateurs ; la promotion des systèmes de production agro écologiques ; la compensation des hausses de prix agricoles pour les consommateurs et le changement de leurs habitudes alimentaires’’. Dans le domaine de l’industrie, le Rasa propose d’explorer une stratégie qui consiste à renoncer à l’insertion dans les chaînes de valeurs mondiales. ‘Les pays africains, lit-on dans le document, devraient se focaliser sur le développement de l’industrie textile qui a été la base de l’industrialisation de la plupart des pays du Sud pour approvisionner le marché intérieur. Toutefois, il faudra, par un protectionnisme éducateur, accompagner cette industrie naissante. Enfin, pour inverser l’extraversion néocoloniale, la gestion des ressources extractives et foncières doit suivre une approche systémique de transformation qui exige d’activer trois leviers politiques : développer les pôles stratégiques d’entreprises ; favoriser les réseaux régionaux de production et ; renforcer l’aptitude des entreprises à prospérer sur de nouveaux marchés’’. Outre l’impératif de la souveraineté des sociétés africaines, de la souveraineté économique, il est aussi largement question des souverainetés monétaire, culturelle, politique, numérique, entre autres. Aussi, relèvent les rédacteurs du rapport, il faudrait pour atteindre ces objectifs, mettre en place un Etat fédéral fort. ‘’La souveraineté interne passera nécessairement par la mise en place d’un État fédéral politiquement centralisé et dirigé sur une base collégiale. Pour assurer l’intégrité territoriale du grand ensemble créé, ce nouvel État disposera de forces armées continentales. Sur le plan économique, l’Afrique étant le ‘’centre énergétique et de matières premières du monde’’, selon Cheikh Anta Diop, l’État fédéral, conçu sur le modèle de l’ex-Union soviétique et des États-Unis, va pouvoir gérer judicieusement ces ressources au profit des Africains…’’, souligne le rapport.