Le rapport annuel 2023, dénommé ‘’RAST 2023’’, de la Direction des statistiques du travail, qui aborde le nombre de contrats de travail enregistrés au niveau des inspections du travail et de la sécurité sociale (ITSS), le contrôle des conditions de travail, le contrôle des ouvertures et fermetures d'établissements, la gestion des relations de travail et la protection sociale, a été rendu public hier.

Pour l’emploi salarié, le document a révélé qu’au niveau des ITSS, un total de 61 036 contrats de travail a été enregistré en 2023, soit 15 % de moins par rapport à l’année 2022. La note précise que les entreprises signent plus de contrats avec les hommes qu'avec les femmes. Pour l'année 2023, seulement 7 805 femmes ont bénéficié de contrats à durée déterminée (CDD) contre 23 194 hommes. En ce qui concerne les contrats à durée indéterminée (CDI), 6 234 femmes ont été embauchées contre 12 925 hommes. Ces contrats sont répartis ainsi : 30 999 (50,79 % CDD) dont 23 194 pour les hommes et 7 805 pour les femmes ; 19 159 (31,39 %) CDI (dont 12 925 pour les hommes et 6 234 pour les femmes), 3 856 (6,32 %) contrats de stage (dont 2 212 pour les hommes et 1 644 pour les femmes), 3 230 (5,29 %) contrats de travail saisonnier (dont 2 524 pour les hommes et 706 pour les femmes), 3 016 (4,96 %) contrats de travail temporaire (dont 2 090 pour les hommes et 926 pour les femmes) et 776 (1,27 %) contrats d’apprentissage (dont 543 pour les hommes et 233 pour les femmes).

Concernant le contrôle des conditions de travail dans les entreprises, le rapport a précisé : ‘’En matière de garantie des droits, il apparaît que 5 275 établissements, comptant une population de 103 956 travailleurs, ont été contrôlés par les ITSS.’’ Parallèlement aux contrôles, 17 089 consultations ont été menées, dont 227 consultations écrites et 16 862 consultations orales.

Selon la même source, il y a eu 2 012 établissements ouverts en 2023, soit une hausse de 15 % comparée à l'année 2022. Toutefois, des fermetures d'établissements ont été enregistrées au cours de l'année 2023, entraînant la perte de 579 emplois dans 123 unités. "L’appréciation de la situation de l’emploi découle aussi de l’analyse des statistiques tirées de l’exploitation des déclarations d’établissement auprès des services des ITSS. Sous ce rapport, les données affichent 2 012 établissements ouverts, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année antérieure. Ces ouvertures d’établissements ont généré 12 670 emplois ; ce qui, comparé à l’année 2022, dénote d’une évolution positive de 49 %. Les fermetures d’établissements déclarées portent, pour leur part, sur un nombre de 123 unités. Il s’agit d’une variation de -28 % par rapport à la situation de 2022. Ces fermetures ont entraîné la suppression de 579 emplois, soit 34 % de moins qu’en 2022", a précisé le rapport.