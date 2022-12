Hier, le Cercle des cadres de la République des valeurs (Cecar) a fait face à la presse. Il a saisi l’occasion pour se pencher sur le rapport de la Cour des Comptes, leur encrage au sein de l’opposition et la marche prévue, vendredi prochain, organisée par la société civile.

Dans un contexte où le rapport de la Cour des Comptes fait couler beaucoup d’encre, les cadres de la République des valeurs ont tenu à donner leur position. Face à la presse, le Cercle des cadres de la République des valeurs (Cecar) a dénoncé l’opacité des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Parlant de ‘’vol organisé’’, ils ont demandé au procureur de la République, pour une fois, de se saisir de cette affaire.

‘’Il faut des sanctions idoines contre ces criminels à col blanc. Le peuple sénégalais mérite des dirigeants à la hauteur de ses ambitions. Ce n’est pas la première fois qu’il se fait voler et trahir par ceux qui sont chargés de travailler pour ses intérêts. Pour cette fois-ci, on ose espérer que le président de la République Macky Sall va lever le coude. Pendant longtemps, on a assisté à des choses et qui n’aboutissent absolument à rien’’, a déclaré la responsable des femmes de la République des valeurs, Madeleine Mendy Dioussi.

À l’en croire, les Sénégalais se sont solidarisés tout en faisant montre d’une grande générosité pour faire face à la pandémie. 773,214 milliards F CFA avaient été mobilisés, selon la Cour des Comptes, pour faire face à la maladie et à ses conséquences sur la vie sociale et économique de notre pays.

Selon les membres du Cecar, au lieu de s’élever à la dignité dont la nation a fait montre, plusieurs autorités ont préféré se remplir les poches dans une fête indécente où la concussion, la prise illégale d’intérêts et la corruption constituaient le clou du spectacle.

S’agissant des manifestations prévues, dont celle de vendredi prochain, le Cecar entend y jouer pleinement son rôle. ‘’Nous sommes pour des principes et tant que ce sont les intérêts du peuple qui sont en jeux, la République des valeurs sera là pour participer à cette marche. On va marcher pour dire au président de la République que nous ne sommes pas d’accord avec ce qui se passe au niveau de la Cour des Comptes par rapport aux résultats. Nous serons présents aux côtés de l’opposition’’, renseigne notre interlocutrice.

Présidentielle 2024

Outre le rapport de la Cour des Comptes, les camarades de Thierno Alassane Sall entendent bien jouer leur partition lors des prochaines joutes, notamment la Présidentielle de 2024. À ce titre, l’année tire à sa fin, mais reste marquée par deux élections dont celles des Locales et des Législatives.

‘’Bien qu’étant derrière nous, l’heure est à la mobilisation. Il faut reconnaître que le peuple sénégalais a montré sa maturité, en votant dans le calme et la sérénité, et en portant son choix sur plusieurs candidats de l’opposition. Ce signe de maturité démocratique engage tous les partis politiques à faire preuve de responsabilité’’, a fait savoir Madeleine Mendy Dioussi. Et de poursuivre : ‘’Pour l'élection présidentielle à venir, les Sénégalais vont choisir. Mais nous allons avoir un candidat ainsi qu’un programme que nous allons proposer aux citoyens.’’

Conscients des enjeux, les membres du cadre de la République des valeurs ont aussi réaffirmé leur encrage au sein de l’opposition. ‘’Nous constatons que des milliards ont été engloutis pour des programmes sans succès avec un niveau d’endettement de plus de 11 000 milliards. Au lieu d’un gouvernement de combat, le Sénégal a plus besoin d’un gouvernement d’intelligence et d’efficience’’, conclut Madeleine Dioussi.

DIANA DIA (STAGIAIRE)