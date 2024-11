La Commission départementale de recensement des votes d’Oussouye a rendu publics les résultats issus du scrutin de ce dimanche. Cette compilation des votes confirme les premières tendances annonçant la victoire sans appel de la coalition Pastef/Les patriotes.

À l’instar des autres contrées du pays, le département d’Oussouye a subi de plein fouet ‘’l’ouragan Pastef’’, dimanche, à l’occasion du scrutin des Législatives anticipées. Les chiffres rendus publics, hier, par la commission départementale de recensement des votes montrent nettement la suprématie des patriotes dans le Kassa. La coalition Pastef a remporté la palme. Sur un suffrage valablement exprimé de 15 982 voix, la coalition au pouvoir a obtenu 11 262 voix, s’adjugeant ainsi le seul siège en jeu dans le département d’Oussouye. La surprise vient du Parti ensemble pour le Sénégal (Peps) qui a engrangé 1 257 voix, devançant largement la coalition Jàmm Ak Njarin, de l’ancien Premier ministre Amadou Ba classée 3e avec 710 voix, mais également Takku Wallu avec 700 voix. Suivent l’Union citoyenne Bunt bi (446 voix), And Beesal Sénégal (413 voix), la coalition Xaal yoon (180 voix), la coalition Sàmm Sa Kaddu (98 voix), la coalition La marche des territoires/Andu Nawle (72 voix), la coalition Sopi Sénégal (65 voix), And Liguey Sunu Rew (54 voix), Grand rassemblement des artisans du Sénégal (49 voix) et RV Naatangue (47 voix), la coalition Pôle alternatif kiraay ak Natangue 3e voie (47 voix), Senegaal Kese (45 voix), coalition Fédération du renouveau (44 voix), And Doolel Liguey kat yi (37 voix), coalition Gox yu bees (34 voix), Jubanti Sénégal (33 voix), Union des groupes patriotiques (26 voix), And ci koolute nguir Sénégal (26 voix), Entité alliance nationale pour la patrie (25 voix), Union Naatall kaaw-gui (25 voix), coalition Actions (25 voix), coalition Dekkal Teranga (24 voix), Les nationalistes jel linu moom (24 voix), parti Garap-Ads (23 voix), coalition Defar sa gokh (21 voix), Secteur privé (19 voix), Coalition républicaine Samm sunu rew jotali kaddu askanwi (19 voix), Bes du niakk (17 voix), coalition Farlu (16 voix), coalition Nafoore Sénégal (15 voix), coalition Mankoo liggeeyal Senegaal (15 voix), Alsar (14 voix), Union nationale pour l’intégration, le travail et l’équite (13 voix), Samm sa gafaka-Samm sa elleg Acsif (10 voix), Alliance Jëf Jël (10 voix), coalition Dundu (9 voix), And-suxali-production-transport-ak-commerce (8 voix) et la coalition Wareef (4 voix).

Le département d’Oussouye comptait 33 287 électeurs répartis dans 79 bureaux de vote et 16 070 électeurs ont accompli leur droit citoyen, dont 88 ont été déclarés nuls.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)