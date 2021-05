« En me tenant avec humilité et respect à vos côtés… » C’est en ces termes que MACRON s’est exprimé ce jeudi 27 mai 2021 à Kigali devant le président Paul KAGAME du RWANDA pour reconnaître enfin les responsabilités indéniables de la France dans le génocide des Tutsi qui aura fait plus d’un million de victimes dans ce pays. Ce discours de contrition est UNIQUE pour ne pas être remarqué. Notamment de la part de la France vis-à-vis d’un pays africain. Cette France qui a toujours traité les pays africains surtout francophones comme des possessions de son arrière cour au point qu’on les affublait du vocable « pré-carré français ». Que s’est-il donc passé pour que cette France, condescendante, hautaine voire méprisante par endroits en vienne à se déculotter devant le petit RWANDA au point de venir faire amende honorable auprès de lui par la voix de son Président Himself ?

L’évènement est tellement incroyable qu’il fallait le vivre et le voir pour y croire. Pour apaiser le Rwanda, MAcron est allé à Canossa !

Dans cette affaire, le RWANDA par la posture ferme, énergique et sans concession de son Président aura réussi à amener la France à lui accorder respect et considération comme il sied entre pays souverains d’égale dignité. On peut affubler le Président rwandais de tous les qualificatifs qu’on voudra : dictateur, assassin, tueur, etc.. Mais on ne peut lui dénier son nationalisme chevillé au corps qui lui fait prendre des positions intransigeantes vis-à-vis des autres états notamment la France pour défendre les intérêts de son pays en toutes circonstances. Le NATIONALISME, c’est tout ce que le RWANDA a fait valoir pour se faire respecter par la France et par les autres, Tous les autres. Sinon qu’a de plus ce petit pays enclavé et cerné par l’énorme RDC ? Rien d’autre que l’estime de soi, l’orgueil de son pays et l’amour de sa patrie.

Blessé, humilié, meurtri et endeuillé par un holocauste téléguidé par des puissances étrangères au premier rang desquelles se trouve la France, démasquée par tous les témoins de cette tragédie, le Rwanda a pris son destin en mains pour se relever dans la dignité et le travail de ses fils. Pour ce faire, les rwandais se sont mis au travail dans l’ordre et la discipline. Et aujourd’hui KIGALI fait partie des villes les plus belles et surtout les plus propres non pas de l’Afrique mais du monde. Pour sa reconstruction et sa renaissance, le Rwanda a posé des actes forts, très forts dont le plus remarquable, aura été l’abandon avec fracas de la langue française comme langue officielle pour adopter l’anglais comme langue de travail. Cette attitude de rejet du français est l’expression du ressentiment profond que le peuple rwandais nourrit à l’égard de la France pour ses rôles néfastes dans le génocide de 1994. Aujourd’hui, le Rwanda ancienne colonie française, est devenu un pays officiellement anglophone au point que le Président KAGAME après fait accueillir MACRON par un ministre –ce qui est impensable sous d’autres cieux africains- lui a tenu un discours prononcé en Anglais pour marquer toute la mue de son pays. Quel courage !

Une attitude inimaginable dans nos pays croupions incapables jusqu’à ce jour de seulement se libérer du joug du franc CFA pour recouvrer un début de souveraineté nationale. Le virage linguistique du Rwanda n’a pas plutôt fini d’estomaquer la France que, toute honte bue, elle acceptera de parrainer voire d’imposer sous la dictée de Kigali, la nomination de la rwandaise Louise MUSHIKIWABO au poste de Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F) . Quelle déculottée! Une véritable gifle à la face des autres pays membres de cette organisation et francophones vrais qui, en véritables soumis encaisseront l’affront sans murmure.

Pourtant le Rwanda par ses positions nationalistes dans tous les domaines politique, économique et international aura montré la voie de l’émergence que nos pays auraient pu emprunter pour se faire un peu mieux respecter par la France et par tous les autres. Malheureusement ce qui manque le plus à nombre des dirigeants de nos pays africains, c’est le NATIONALISME, l’amour de la mère -Patrie. Rien de surprenant quand tous, tant qu’ils sont, nos dirigeants arborent avec fierté, la double nationalité : française et locale et que dans leur « servitude volontaire », ils prennent toujours leurs oukases auprès de leurs maîtres français ; Il ne faut donc pas attendre d’eux, des attitudes même pas de révolte – ce serait trop leur demander- mais seulement de rebuffade devant les désidératas de la France. C’est dire que ce n’est pas demain la veille que la leçon rwandaise sera bien apprise, bien sue et bien appliquée par nos pays pour mériter le respect de soi et de tous les autres. D’autant que la France, échaudée par le cas Rwanda a pris des précautions supplémentaires en renforçant davantage son emprise dans presque tous les domaines de la vie politique, économique et sociale dans nos pays. Ne suivez pas mon regard deh.. A MOINS QUE…

DIEU GARDE LE SENEGAL… DAKAR le 28/5/2021

Guimba KONATE

DAKAR

guimba.konate@gmail.com