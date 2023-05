Le ministre du Tourisme et des Loisirs a présidé samedi dernier la cérémonie de lancement de la mise en place du Réseau des enseignants du tourisme au Sénégal (Resut). Pour Mame Mbaye Niang, l’intérêt et l’utilité de cette association ne sont plus à démontrer dans sa contribution à la réflexion stratégique pour le développement et la planification de la politique touristique définie par le président de la République.

Cet événement, d’après lui, constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable, dont la vocation est d’être un partenaire stratégique des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique touristique. ‘’Je me félicite de votre engagement pour accompagner le développement du secteur, dans ce contexte de relance de l’activité touristique au niveau mondial et national. Cependant, l’environnement est encore marqué par certaines incertitudes liées à l’insécurité, aux guerres et crises sanitaires.

Les universités du monde, particulièrement celles du Sénégal, sont entrées dans une ère de compétitivité et doivent mettre des stratégies, dans ce contexte de mondialisation, pour être et rester attractives et performantes. L’heure est à la définition d’une stratégie de développement du tourisme qui impacte positivement et durablement les populations locales dans l’amélioration de leurs conditions de vie, de préservation des ressources naturelles, de protection de la nature et donc capables de stimuler un développement socioéconomique inclusif, fondement de notre résilience et de notre prospérité. Pour y arriver, il nous faut, comme disait le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ‘réinventer’ le tourisme pour construire ensemble ‘un avenir plus durable, plus prospère et plus résilient pour toutes et tous’. Cela commande une réflexion approfondie sur l’avenir du tourisme, des politiques innovantes de produits et des politiques de planification et d’anticipation’’, a indiqué le ministre.

...Pour Mame Mbaye Niang, c’est là où ils attendent les enseignants-chercheurs pour aider le pays à se repositionner. Les UFR et les Isep dans lesquels ils interviennent, selon lui, ont pour mission de former de futurs personnels professionnels de l’industrie touristique, secteur qui s’affirme comme une industrie phare du développement économique de notre pays le Sénégal. Cependant, d’un point vu purement scientifique, le tourisme peine toutefois à construire une reconnaissance scientifique et une identité propre. Les positions concernant le statut scientifique du tourisme divisent la communauté des chercheurs. Il y a, d’un côté, ceux qui estiment que le tourisme a besoin d’un statut disciplinaire et scientifique distinct et, de l’autre, ceux qui considèrent que le tourisme est un champ d’études qui n’a pas l’envergure épistémologique d’une discipline et d’une science.