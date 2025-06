Du 17 au 19 juin 2025, la capitale ougandaise sera le carrefour de l’innovation agricole africaine. La conférence AYuTe NextGen, organisée par Heifer International, réunira de jeunes entrepreneurs agri-tech prometteurs venus de dix pays africains, des décideurs, investisseurs et experts, autour du thème ‘’L’émergence de la génération AgTech’’.

L’Afrique a l’une des populations les plus jeunes au monde, mais les jeunes peinent à intégrer le secteur agricole. Les causes sont nombreuses : manque de financement, accès limité au mentorat et absence de débouchés économiques.

‘’La jeunesse africaine fait face à une série de défis pour s’engager dans l’agriculture, notamment l’accès au financement, au mentorat et aux débouchés économiques. Trop souvent, elle est reléguée au rôle de bénéficiaire plutôt qu’à celui d’acteur ou d’innovateur’’, déplore Adesuwa Ifedi, vice-présidente senior de Heifer International pour l’Afrique dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.

Lancé par Heifer International, le programme AYuTe (Agriculture, Youth and Technology) vise à réinventer l’agriculture en plaçant la technologie et la jeunesse au cœur des solutions. ‘’L’avenir de l’agriculture africaine réside dans des solutions dirigées par les jeunes, alimentées par la technologie et axées sur les réalités du terrain. AYuTe NextGen n’est pas simplement une scène de présentation, c’est un terrain d’action où les idées se transforment en impact’’, explique-t-on.

Après une sélection rigoureuse ayant reçu plus de 100 candidatures, 11 jeunes entrepreneurs ont été retenus pour présenter leurs solutions à Kampala. Leurs innovations (drones, intelligence artificielle, énergie solaire) sont pensées pour répondre aux défis climatiques, sociaux et économiques du secteur agricole. Les finalistes auront la possibilité d’accéder à des financements, du mentorat et des partenariats avec un réseau panafricain d’experts.

AYuTe NextGen se distingue par son approche participative. Les jeunes y interviennent en tant qu’orateurs, modérateurs et décideurs. Des formats innovants (panels, forums interactifs, conversations informelles, ‘’fireside chats’’) permettront d’aborder les sujets clés : technologie, climat, politiques agricoles, financement inclusif. ‘’Notre objectif est de transformer la perception de l’agriculture en Afrique, de la faire passer d’un secteur de dernier recours à un domaine de premier choix, propulsé par l’innovation et le leadership des jeunes’’, affirme Adesuwa Ifedi.

Depuis sa création, le programme AYuTe a soutenu des dizaines de start-ups africaines, touchant plus de 650 000 bénéficiaires directs et 1,2 million de bénéficiaires indirects. Parmi les succès notables, l’Ougandaise Assumpta Nakalema, lauréate de l’édition 2024, a mis au point un incubateur d’œufs à énergie solaire, solution innovante contre les pertes post-récolte.

Pour Heifer International, AYuTe NextGen est plus qu’une compétition : c’est une plateforme de transformation. L’organisation appelle les investisseurs, gouvernements et institutions à soutenir ces jeunes entrepreneurs agri-tech.