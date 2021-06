En rétablissant des indemnités qu’il avait coupées aux chefs de village après son accession au pouvoir, le président de la République s’est remis dans les bonnes grâces de ces administrateurs de proximité.

L’Association des chefs de village des 14 régions du Sénégal s’est réunie samedi à Sangalkam, pour remercier le président de la République pour la réalisation ‘’de sa promesse d’indemniser ces administrateurs de proximité que compte le pays’’.

Lors du Conseil présidentiel organisé à Matam le 15 juin dernier, dans le cadre de la tournée économique effectuée par le chef de l’Etat dans la région nord du Sénégal, Macky Sall avait informé de sa décision d’octroyer une indemnité mensuelle spéciale de 50 000 F CFA, à partir du 1er juillet 2021, aux chefs de village. Une décision confirmée un jour plus tard en Conseil des ministres.

A quelques jours de l’effectivité de cette mesure, ces administrateurs du troisième âge ont rendu un vibrant hommage au chef de l’Etat et à son gouvernement, par la voix de leur président Madior Mamadou Faye. Pour ce dernier, cette concrétisation de la promesse du président de la République arrive à son heure pour des auxiliaires qui ‘’méritent cette indemnité à plus d’un titre’’.

Selon les estimations de l’association, le Sénégal compte entre 24 000 et 37 000 chefs de village. Lancée en 2017 à Sangalkam, l’Association nationale des chefs de village du Sénégal ambitionne d’unir tous les chefs de village animés d’un idéal commun d’entretenir des liens d’entraide et de solidarité fraternelle ; de promouvoir des actions citoyennes ; d’améliorer les conditions de travail des membres et d’accroître les capacités de relais de l’Administration. Des tâches dont le ministre des Collectivités territoriales estime que les concernés exécutent.

En effet, selon Oumar Guèye, représentant du gouvernement lors de cette rencontre, ‘’vous avez un rôle important à jouer pour la démultiplication des décisions prises au niveau central. Mais aussi dans les tâches de proximité telles que la déclaration des naissances, des décès, etc. Le gouvernement va vous appuyer davantage de par la Direction de l’état civil qui est dans mon ministère. Vous aurez des carnets de chef de village pour gérer toutes ces tâches’’.

En 2011, déjà, avant la Présidentielle, le chef de l’État de l’époque, Abdoulaye Wade, avait accordé aux chefs de village entre 50 000 et 70 000 F CFA par mois, une carte professionnelle ou encore des véhicules de fonction. Des avantages remis en cause l’année suivante, lors de l’arrivée au pouvoir de Macky Sall. Ce qui fait que le retour de ces indemnités, à quelques mois d’importantes joutes électorales, est parfois perçu comme le fruit de calculs politiques.

Mais pour Oumar Guèye, il s’agit d’une volonté d’intégrer des travailleurs à l’Administration. ‘’Vous êtes régis par des textes qui font de vous des auxiliaires auprès des gouverneurs, préfets et sous-préfets, des maires, pour représenter le chef de l’Etat. Nous avons noté et apprécié le but de votre rencontre, ainsi que le soutien total que vous apportez au président Macky Sall’’, assure celui qui est également le maire de Sangalkam.

En attendant de recevoir leurs indemnités, les chefs de village se sont déjà mis dans la relance de la sensibilisation de la lutte contre la Covid-19 sur le port régulier et correct du masque, le respect des mesures barrières et l’impératif de se faire vacciner. Mais pas que. Aux jeunes, Madior Mamadou Faye recommande ‘’d’effacer dans votre dictionnaire l’expression «émigration clandestine». Le Sénégal, votre pays, est le choix divin de votre lieu de naissance. Par la foi et la persévérance, vous pouvez y réussir votre avenir. Evitez aussi de faire couler le sang humain ou de détruire les édifices publics’’.

L’Association nationale des chefs de village envisage également d’organiser un Congrès national des chefs de village sur le thème du renforcement du cousinage à plaisanterie entre les différentes ethnies du Sénégal. Y seront invités les rois du Sine et d’Oussouye, les saltigués, les délégués de quartier. Une occasion, selon leur président pour ‘’les rois sérères de faire danser leurs esclaves diolas, sous les applaudissements des Pulaar. Invité d’honneur, le président Macky Sall ouvrira la cérémonie par le Bakk du Buur Coumba Ndofène Diouf (ancien roi sérère)’’.

Lamine Diouf