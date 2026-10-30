Désormais, on peut dire que c’est officiel, car c’est le principal intéressé lui-même qui le dit. Ismaël Jakobs n’est plus un joueur de l’équipe nationale du Sénégal. Le latéral gauche raccroche ainsi ses crampons avec les Lions à juste 27 ans.

C’est par un message fort et empreint d’émotion qu’Ismaël Jakobs a officialisé sa décision de quitter la sélection nationale du Sénégal. De ses débuts en septembre 2022 jusqu’aux joutes de la Coupe du monde au Qatar et de la CAN en Côte d’Ivoire, entre autres, le latéral gauche aura honoré le maillot national à 33 reprises. Façonné par la rigueur allemande et couronné sur la scène européenne et en club, le natif de Cologne choisit de se retirer de la Tanière pour se consacrer à sa famille et à ses engagements en club.

Ainsi, à travers une publication partagée pour annoncer son départ, le défenseur de Galatasaray a tenu à exprimer toute sa gratitude envers le peuple sénégalais : « Je suis arrivé en sélection nationale en tant que jeune garçon, et je la quitte en tant qu’homme. Avec des souvenirs inoubliables, des amitiés pour la vie et une gratitude qui restera à jamais gravée en moi. »

Né en Allemagne, Jakobs a souligné la force du lien unique qui l’a uni aux supporters et à ses coéquipiers : « Même si j’ai grandi en Allemagne, le Sénégal m’a accueilli à bras ouverts et avec énormément d’amour. Le pays, les supporters, mes coéquipiers et une culture qui m’a très vite donné le sentiment d’être chez moi. »

Un engagement intime, vécu comme l’accomplissement d’un devoir familial : « En tant que fils d’un père sénégalais, c’était quelque chose de très spécial pour moi de réaliser non seulement mon propre rêve, mais aussi celui de mon père. »

L’héritage d’un champion : des sommets européens aux grands rendez-vous avec les Lions

Formé au FC Cologne, Ismaël Jakobs s’est très tôt affirmé comme un joueur d’exception en décrochant notamment le titre de champion d’Europe espoirs (Euro U21) avec l’Allemagne en 2021. Mais lorsqu’il choisit en septembre 2022 de porter les couleurs du Sénégal, c’est avec une ferveur totale qu’il embrasse le maillot des Lions. Sur la scène internationale avec le Sénégal, il aura disputé 33 matchs officiels. Il s’est imposé comme un cadre du couloir gauche, prenant part activement à l’aventure de la Coupe du monde 2022 au Qatar ainsi qu’aux campagnes de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et aux éliminatoires mondiales.

Sur le plan des clubs, son armoire à trophées s’est encore étoffée avec ses titres majeurs remportés sous le maillot de Galatasaray, notamment en Süper Lig et en Coupe de Turquie. Fort de cet état d’esprit irréprochable sur le terrain, il dresse un bilan plein d’humilité : « Que ce soit en match amical, en qualifications, à la Coupe d’Afrique des nations ou à la Coupe du monde, j’ai toujours donné 100 % pour notre pays. Je suis fier de nos succès et de tout ce que nous avons accompli ensemble. Mais je suis tout aussi fier de chaque défaite, car même dans ces moments-là, j’ai tout donné pour ce maillot. »

À 27 ans, alors qu’il continue de briller au plus haut niveau européen en club, c’est l’exigence du calendrier et la volonté de préserver son équilibre personnel qui motivent cette retraite internationale anticipée, selon lui : « Aujourd’hui, il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre. Je souhaite me concentrer sur ma carrière en club et consacrer davantage de temps précieux à moi-même et à ma famille. Car le temps est précieux, et certains moments ne reviennent jamais. »

Même s’il s’éloigne des terrains de la Tanière, Ismaël Jakobs rappelle que l’histoire d’amour avec sa patrie de cœur ne fait que commencer : « Mon aventure sur le terrain avec le Sénégal touche à sa fin, mais mon lien avec ce pays ne s’éteindra jamais. Le Sénégal m’a énormément apporté, et j’espère pouvoir, à l’avenir, lui rendre une partie de tout ce qu’il m’a donné, même en dehors des terrains de football. »

MAMADOU DIOP