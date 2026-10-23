À quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026 (31 octobre - 13 novembre), le Président Bassirou Diomaye Faye a remis le drapeau national aux porte-étendards Khady Anna Diatta (beach-wrestling) et Ibrahima Beye (taekwondo), au nom des 136 athlètes de la Team Sénégal. Dans un discours rendant hommage à El Hadj Amadou Dia Bâ, unique médaillé olympique du pays, le Chef de l'État a appelé la première génération à disputer des JO à domicile à ‘’écrire une page que personne n'a écrite’’, avec trois mots d'ordre : discipline, ‘diome’ et solidarité.

Lors de la cérémonie de remise du drapeau national aux athlètes pour les Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026 (31 octobre - 13 novembre), le Président Bassirou Diomaye Faye a fixé le cap aux représentants du Sénégal. Le chef de l’État a tenu à rendre un hommage appuyé à l'unique médaillé olympique du pays, El Hadj Amadou Dia Ba. ‘’Merci champion et merci d’avoir montré la voie et d’avoir fait croire à tout autre athlète sénégalais que c’est possible.’’ Par ces mots et à travers la remise symbolique du drapeau national aux porte-étendards de la délégation sénégalaise, Khady Anna Diatta et Ibrahima Beye, le Président a transmis le flambeau à la jeune génération.

Devant les membres du gouvernement, dont la ministre de la Jeunesse et des Sports, Clotilde Djireye Coly, les membres du COJOJ, du CNOSS et les différents présidents de fédérations sportives, le président de la République a salué l’exploit des sportifs qui ont défendu vaillamment les couleurs nationales dans les différentes compétitions sportives, sur le continent et dans le monde.

‘’Qu'ils soient d'anciens athlètes ou sportifs encore en activité, je voudrais leur rendre un vibrant hommage et leur réitérer la reconnaissance de la nation pour avoir hissé haut le nom du Sénégal et fait résonner notre hymne national sur la scène internationale. Aujourd'hui, chères jeunes filles et garçons, ce sont eux qui vous passent le relais. Et vous êtes sans aucun doute les premiers athlètes sénégalais à disputer des JO sur leur propre sol, devant leur public et dans leur ville. Il vous revient donc d'écrire une page de notre histoire sportive que personne n’a écrite avant vous.’’

Aux 136 jeunes athlètes sénégalais devant prendre part aux JOJ, Bassirou Diomaye Faye a assuré le ‘’soutien, l’estime, la considération et les encouragements du peuple sénégalais’’ et leur a exprimé sa conviction qu’ils feront une participation ‘’très honorable’’ à ce premier événement olympique en terre africaine. ‘’Mesurez l’immense privilège qui est le vôtre car il n'est pas donné à tout athlète de ressentir l'exceptionnelle fierté de représenter son pays et sa nation à des compétitions mondiales, surtout sur son propre sol.’’

Comme avant toute compétition, le Président Diomaye a donné des consignes aux jeunes représentants du Sénégal aux JOJ. Il leur a demandé d’être ‘’disciplinés’’, de ‘’garder le ‘diome’ en toutes circonstances’’ et de ‘’rester solidaires dans les épreuves’’. ‘’C’est votre moment de gloire, votre porte d’entrée dans l'histoire olympique de notre pays. Vous avez la mission sacrée de porter haut les couleurs du pays de la Teranga et de défendre l’honneur du Sénégal’’, a-t-il lancé.

A moins de cinq jours du coup d’envoi des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, Khady Anna Diatta, beach-wrestling, élève en classe de première au lycée de Boucotte-Cabrousse, et Ibrahima Beye, taekwondo, élève en classe de 4e, ont reçu le drapeau national au nom de la délégation sénégalaise. Porte-parole des 136 athlètes sélectionnés, la médaillée de bronze au championnat d’Afrique de beach wrestling, 4e au championnat du monde en Azerbaïdjan, a exprimé l’engagement de ses camarades à défendre le drapeau national ‘’par devoir’’. ‘’ Notre devoir, en tant qu'athlètes, est de nous montrer dignes de la confiance placée en nous, à l’image de notre élite championne et médaillée olympique, El Hadj Amadou Dia Ba.’’

La cérémonie a démarré par l’observation d’une minute de silence à la mémoire du défunt Moussa Diédhiou, membre du comité directeur du Casa Sports, ancien secrétaire général et administrateur de la page du comité des supporters Allez Casa.

LOUIS GEORGES DIATTA