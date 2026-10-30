Dispositif sanitaire des JOJ

Deux ambulances supplémentaires pour renforcer les capacités d’intervention du Sénégal. Le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique a remis hier ces véhicules aux autorités sanitaires, dans le cadre du renforcement de la prise en charge et de l’évacuation des urgences. Lors de la cérémonie, le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, Dr Mohamed Yakub Janabi, a insisté sur la rapidité des secours. Blessures graves, arrêts cardiorespiratoires ou accidents de la circulation : le délai d’intervention peut déterminer les chances de survie.

Fort de son expérience de cardiologue, il a rappelé le caractère décisif des premiers soins et du transport vers une structure adaptée. Les deux véhicules remis au Sénégal sont des ambulances de type C, équipées pour assurer la prise en charge du patient depuis le lieu de l’incident jusqu’à l’hôpital, a-t-il précisé. Pour Dr Janabi, leur efficacité dépend toutefois de toute la chaîne des secours : les compétences des équipes à bord, la coordination avec l’établissement destinataire et la continuité des soins. Une défaillance à l’une de ces étapes peut compromettre la vie du patient.

Le directeur régional a également attiré l’attention sur le poids des urgences dans la mortalité en Afrique, notamment celles liées aux accidents de la circulation. Au-delà de la réponse aux épidémies, il a plaidé pour le développement des capacités de prise en charge hospitalière et préhospitalière.

...Pour les Jeux olympiques de la jeunesse, le Samu a mobilisé 30 ambulances, avec une réserve prévue, tandis que plus de 600 professionnels de santé sont engagés dans le dispositif, selon les chiffres présentés lors de la rencontre.

« Le monde regarde Dakar », a souligné Dr Janabi. Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a assuré que les mesures nécessaires avaient été prises pour garantir la couverture médicale des Jeux. Il a notamment fait état de deux exercices de simulation, organisés les 15 et 24 octobre. Le second a réuni près de 180 participants. La coordination repose sur le Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS), en lien avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, le Samu, les forces de sécurité et les partenaires.

L’objectif est d’assurer une réponse coordonnée aux incidents sanitaires pendant la compétition. Sur les sites de Dakar, Diamniadio et Saly, des postes médicaux avancés doivent permettre une prise en charge de proximité des athlètes et des spectateurs. Le dispositif comprend également une polyclinique au village olympique et l’hôpital de référence de Diamniadio pour les patients nécessitant une évacuation.

Dr Ibrahima Sy a enfin annoncé un renforcement de la surveillance épidémiologique et sanitaire, notamment concernant Ebola et la diphtérie. Cette veille sera menée en collaboration avec l’OMS et les pays d’origine des participants, afin de faciliter la détection et la prise en charge d’éventuels cas.